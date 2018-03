Jenewein: Rot, Schwarz und Grün treiben Wähleraustausch weiter voran

Ungezügelte Zuwanderung - bereits mehr Migranten in Österreich als in ehemaligen Kolonialmächten

Wien (OTS/fpd) - 1.333.000 Bewohner Österreichs sind nicht bei uns geboren. 15,8 Prozent sind also Migranten der ersten Generation. Damit liegt Österreich sogar schon deutlich über den ehemaligen europäischen Kolonialmächten, denen man ja eigentlich einen besonders regen Bevölkerungsaustausch nachsagt. So hat etwa Belgien eine Quote von 15,3, Spanien von 13,4, Großbritannien von 12,1, die Niederlande von 11,4, Frankreich von 11,3 Prozent oder Portugal gerade noch von 8,1 Prozent. Ja, sogar das angeblich in Sachen Zuwanderung so ultraliberale Schweden kommt nur auf 15 Prozent. "Das ist das Ergebnis des völlig entfesselten Imports von Fremden durch SPÖ, ÖVP und die Grünen. Wien tut sich da unter dem Ausländer-Kaiser Häupl wieder besonders unrühmlich hervor. Rekord-Armut, Rekord-Arbeitslosigkeit und Rekord-Immigration in Wien hängen ganz eng zusammen", erklärt Wiens FPÖ-Landesparteisekretär BR Hans-Jörg Jenewein. Der Hintergrund für diese konsequente Politik zu Lasten der eigenen Bürger ist für ihn klar: "SPÖ und ÖVP holen, mit tatkräftiger Unterstützung der ebenfalls erwartungsvollen Grünen, neue Wähler ins Land. Die Österreicher haben von ihrer Politik ja völlig zu Recht die Nase voll." (Schluss)

