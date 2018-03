Bundesminister Rupprechter: GAP Abschluss sichert Lebensgrundlagen

EU-Agrarminister nehmen GAP-Reformpaket formell an

Wien (OTS) - Die EU-Agrarminister haben gestern im Rat Landwirtschaft die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bis 2020 formell verabschiedet. Für Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter eine gute Grundlage für die österreichischen Bäuerinnen und Bauern: "Ich freue mich über den Beschluss zur GAP-Reform. Damit ist für uns die Basis gelegt, das Regierungsprogramm erfolgreich umzusetzen. Es sind verbindliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit für die nächsten sieben Jahre gewährleistet. Wir können damit in Österreich den bewährten Weg einer nachhaltigen, ökologischen und bäuerlichen Landwirtschaft weiter beschreiten, dieser aber auch Entwicklungsmöglichkeiten bieten und unseren Anteil zur Ernährungssicherheit leisten."

Das beschlossene Paket zur GAP Reform beinhaltet die Direktzahlungen, die Ländliche Entwicklung, die Gemeinsame Marktorganisation sowie Finanzierung, Verwaltung und Kontrolle der GAP einschließlich der Übergangsbestimmungen für 2014. Außerdem wurde erstmals eine Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik im Mitentscheidungsverfahren - also von Rat und Europäischem Parlament gemeinsam - beschlossen.

In den nächsten Monaten werden die Durchführungsbestimmungen auf europäischer Ebene festgelegt, die für eine zügige Umsetzung in Österreich notwendig sind. In Österreich laufen die Vorbereitungen dazu bereits auf Hochtouren.

Rückfragen & Kontakt:

Lebensministerium, Pressestelle

Tel.: (+43-1) 71100 DW 6703, 6963