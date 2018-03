Nationalrat - Stronach/Nachbaur zu Regierungsprogramm: Viele Überschriften, einige positive Ansätze - alles unter Vorbehalt

Politik ist kein Selbstzweck - es entscheidet der Souverän

Wien (OTS) - "Im Regierungsprogramm gibt es viele Überschriften, auch einige positive Ansätze, aber alles unter Vorbehalt - das ist enttäuschend", erklärte Team Stronach Klubobfrau Kathrin Nachbaur in ihrem Debattenbeitrag zur Regierungserklärung. Würde diese Absichtserklärung der Regierung ernst genommen, "müsste man schon angesichts der Wirtschaftsvorschläge sagen: die Regierung ist gescheitert!", so Nachbaur.

Es sei im Programm zu erkennen, dass Leistung der Arbeiter und Angestellten nicht gefragt ist. "Wenn aber weniger Geld erwirtschaftet wird, bleibt auch weniger Geld, um die Armen in diesem Land zu unterstützen", warnte Nachbaur. Mittlerweile sei klar: "der Arbeiter ist zum Bankomat geworden!" Angesichts der höchsten Abgabenquote in Europa noch über weiter Steuern nachzudenken - das sei unverständlich und in der Ausführung auch unlogisch, erklärte Nachbaur am Beispiel der Erhöhung der Tabaksteuer: "Warum eine Steuererhöhung in vier Schritten, die noch dazu nicht zweckgewidmet ist?"

Kritik gab es von der Team Stronach Klubobfrau auch für die geplante Neuordnung der ÖIAG nach dem Proporz: "Wer soll denn Unternehmen kaufen, wo jeweils ein roter und ein schwarzer Manager sitzen?" Auch der Erlös aus geplanten Privatisierungen reiche wohl nur, "um Banken, die selbstverschuldet in die Krise geschlittert sind, einige Monate am Leben zu erhalten". Das Regierungsprogramm biete nur Schulden -Steuern, Schulden - Steuern - "und dann einen Finanzierungsvorbehalt", so Nachbaur. Sie mahnte: "Schulden bedeuten den Verlust der Souveränität, das verunsichert die Sparer. Das Sparbuch verliert - das Parteibuch gewinnt, das zeigt dieses Regierungsprogramm."

Die Absage an den Bildungs- und Wissenschaftsstandort durch den Wegfall des Wissenschaftsministeriums sei letztlich eine Absage an den Wirtschaftsstandort, warnte Nachbaur. Kritik übte sie auch daran, dass es insgesamt nur fünf Frauen in Ministerien und Staatssekretariaten gibt. Auch die Posten der Klubchefs, Landeschefs, etc. seien durchwegs mit Männern besetzt; "das ist ein schlechtes Signal", erklärte Nachbaur.

Im Bereich der Justiz begrüßte Nachbaur die Diskussion über die Abschaffung des Weisungsrechts. Allerdings geht ihr dies nicht weit genug: "Ich will wieder unabhängige Untersuchungsrichter. Die Justiz darf nicht durch Politik beeinflussbar sein!"

"Das Team Stronach wird bei allem, was positiv ist, mithelfen", versprach Nachbaur. In allen Parteien gebe es engagierte Politiker, mit denen zusammengearbeitet werden kann - "aber dazu braucht es auch ein Grundvertrauen". Rot und Schwarz habe nun die letzte Chance, das Land zu regieren; die Regierung sollte diese Chance für Reformen nutzen. "Politik ist kein Selbstzweck - es entscheidet der Souverän", mahnte Nachbaur.

