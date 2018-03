Becker: Auch Österreich erhält EU-Mittel zur Armutsbekämpfung

16 Millionen Euro aus EU-Hilfsfonds für Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Schulmaterial und Schlafsäcke

Brüssel, 17. Dezember 2013 (ÖVP-PD) Die EU unterstützt mit einem speziellen Fonds nun den europaweiten Kampf zur Armutsreduktion. "Österreich wird dafür 16 Millionen Euro in den nächsten sieben Jahren von der EU erhalten. Denn trotz hohem Wohlstandsniveau ist Armut auch in Österreich ein Problem. Oft sieht man erst auf den zweiten Blick, dass zum Beispiel fast jedes sechste Kind bei uns an der Armutsgrenze lebt", so Heinz K. Becker, ÖVP-Sozialsprecher im EU-Parlament. Der zuständige Sozialausschuss des Europäischen Parlaments hat heute für die Einigung auf ein Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro für den "Europäischen Hilfsfonds für die am meisten von Armut betroffenen Personen" (FEAD) gestimmt. Alle EU-Länder müssen dabei die Mittel nochmals mit 15 Prozent kofinanzieren. ****

In den 28 EU-Ländern sind etwa 78 Millionen Menschen armutsgefährdet. Das entspricht etwa 16 Prozent der gesamten europäischen Bevölkerung. Bei dem Europäischen Hilfsfonds geht es um nicht-finanzielle Hilfe, also die Verteilung von Nahrungsmitteln und grundlegenden Konsumgütern wie Kleidung, Hygieneartikel, Schulmaterial und Schlafsäcke. "Es konnte erreicht werden, dass das Geld gleich ab Jänner 2014 zur Verfügung stehen soll. Das bedeutet auch für etwa 700.000 armutsgefährdete Menschen in Österreich die Hoffnung auf Hilfe, auch um sicher durch den Winter zu kommen", so Becker.

Die Mitgliedstaaten waren sich lange nicht einig, ob die Teilnahme an dem Fonds freiwillig oder verpflichtend sein soll. Mit der Einigung wurde der FEAD ausgeweitet, so dass nicht nur materielle Unterstützung sondern etwa auch die Förderung von Maßnahmen zur sozialen Inklusion möglich ist. "Ich bin sehr erleichtert, dass alle EU-Länder nun verpflichtend an dem Fonds teilnehmen müssen. Armut geht uns alle. Wir müssen in der EU solidarisch sein, Menschlichkeit zeigen und den sozialen Zusammenhalt in der EU stärken", so Becker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Heinz K. Becker MEP, Tel.: +32-2-284-5288,

heinzk.becker@ep.europa.eu

Anna Meusburger M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-493-183297,

anna.meusburger@ep.europa.eu