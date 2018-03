Bibel TV HD neu im Swisscom-Paket

Hamburg (ots) - Christlicher Sender jetzt auch in bester Bildqualität beim marktführenden IPTV-Anbieter der Schweiz empfangbar

Im Senderangebot von Swisscom TV ist seit kurzem auch Bibel TV HD verfügbar. In der Standardversion (SD) konnten Abonnenten des Pakets Swisscom TV basic den christlichen Sender schon länger sehen. Jetzt kommen sie zusätzlich mit Bibel TV HD ohne Mehrkosten in den Genuss der bestmöglichen Bildqualität, wenn sie über einen HD-fähigen Fernseher verfügen.

Schon seit längerem zeichnen Bibel TV und seine Programmzulieferer einen Großteil ihrer Sendungen in HD-Qualität auf. Auch die vielen neuen Spielfilme, für die sich Bibel TV die Rechte sichern konnte, können nun endlich in ihrer originalen HD-Bildqualität gesehen werden, so jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit neben anderen der Film "The Heart of Christmas": Ein ganzer Ort erfüllt zusammen den Traum eines todkranken kleinen Jungen und veranstaltet ein großes Weihnachtsfest bereits im Oktober. In der fünfteiligen Hochglanz-Dokumentation "Journey to Christmas - Bethlehem auf der Spur" begeben sich fünf Kanadier auf Spurensuche im Heiligen Land. Die Kinder werden sich über den Animationsfilm "Löwe von Judah - Das Lamm, das die Welt rettete" begeistern.

Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender versichert: "Im Frühjahr wird bereits ein Viertel unserer gesamten Sendungen in echter HD-Qualität vorliegen." Gleichzeitig erstrahlen auch jetzt schon die im SD-Format aufgenommenen Sendungen auf dem neuen Kanal Bibel TV HD durch die höhere Auflösung in deutlich besserer Bildqualität.

Weiterführende Links: Swisscom TV basic http://www.swisscom.ch/de/privatkunden/swisscom-tv/angebote/

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

