FP-Mahdalik: 8,25 Mio. Euro weniger Schaden bei Mahü-Befragung Anfang Februar

"Nur net hudeln"-Taktik von Rot-Grün ist wirtschaftsfeindlich

Wien (OTS) - "Wenn die Befragung zur Zukunft der Mariahilfer Straße schon Anfang Februar 2014 stattfinden würde, könnte ein zusätzlicher Schaden für die Geschäftsleute in der Höhe von 8,25 Mio. Euro verhindert werden", macht FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik aufmerksam. Da die rot-grüne Stadtregierung aber weiter im Standby-Modus zu agieren scheint und sich bis Anfang März Zeit lassen will, muss die gebeutelte Wirtschaft noch länger 330.000 Euro Umsatzrückgang pro Tag in Kauf nehmen.

Mit den ebenfalls vom rot-grünen Umbaupfusch betroffenen Betrieben in den umliegenden Bereichen der Bezirke 6 und 7 ist ein tägliches Minus von 500.000 Euro zu verzeichnen, eine Befragung Anfang Februar würde also insgesamt 12,5 Mio. Euro an Umsatzverlusten hintanhalten. In den vier Monaten des rot-grünen Planungsdebakels hat sich der Schaden nur auf der Mariahilfer Straße auf 33 Mi. Euro summiert, mit den Geschäften in den Seitengassen sind es gar 50 Mio. Euro.

"Bis Mitte April, wenn bei entsprechendem Ausgang der Bürgerbefragung alle unnötigen Rückbauten und Maßnahmen wieder rückgängig gemacht sein könnten, werden auf der Einkaufsmeile Umsatzverluste von 66 Mio. Euro entstanden sein, mit den Seitengassen sind es satte 100 Mio. Euro", warnt Mahdalik und tritt für die Vorziehung auf Anfang Februar ein. (Schluss)otni

