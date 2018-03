Schlüsselübergabe für erste SeniorInnen-Wohngemeinschaft der Volkshilfe Wien

Sozialbau-Wohnung ab Februar für sieben SeniorInnen bezugsfertig

Wien (OTS) - Im Beisein von Bezirksvorsteher Ing. Heinz Lehner übergab Sozialbau-Vorstand Bmstr. Ing. Wilhelm Zechner am 12. Dezember 2013 die Schlüssel für die erste SeniorInnen-Wohngemeinschaft der Volkshilfe Wien. VHW-Vorsitzende Prof.in Erika Stubenvoll, die beiden Geschäftsführer Dr. Herbert Kornfeld und DSA Walter Kiss, die Pflegedienstleiterin der Volkshilfe Wien Sonja Kriz und Sozialombudsfrau Christine Planinc waren zu diesem Anlass zur feierlichen Eröffnung der Wohnhausanlage in der Grellgasse in Wien-Floridsdorf gekommen.

"Mit dieser Wohngemeinschaft startet die Volkshilfe Wien ein zeitgemäßes Projekt gegen die Einsamkeit im Alter", erklärt Stubenvoll: "Damit setzen wir einen Schritt gegen die soziale Isolation, der gerade in einer Großstadt wie Wien entgegenzuwirken ist." Die Einbindung in die Wohnhausanlage wird auch generationenübergreifende Kontakte begünstigen.

Die Wohnung wird sieben SeniorInnen Platz bieten, die ihren Lebensabend nicht allein verbringen wollen. Jede/r BewohnerIn wird über einen eigenen, abschließbaren Bereich verfügen, Gemeinschaftsräume für den sozialen Austausch sind ebenso vorgesehen. Die WG-Wohnung wird nun ausgestattet und steht ab Februar 2014 für den Bezug bereit. Auf Wunsch können die BewohnerInnen auch Garagenplätze in Anspruch nehmen. Selbstverständlich stehen den BewohnerInnen auch Pflege- und Betreuungsservices der Volkshilfe Wien - wie Heimhilfe, Hauskrankenpflege, etc. - offen.

Über die Sozialbau AG

Gegründet im Jahre 1954, hat sich die Sozialbau AG als Nr. 1 unter den privaten und gemeinnützigen Wohnungsunternehmen Österreichs positioniert. Derzeit werden 47.889 Miet- und Eigentumswohnungen, 510 Geschäftslokale und 27.449 Garagenplätze verwaltet.

Über die Volkshilfe Wien

Seit ihrer Gründung im Jahr 1947 hat sich die Volkshilfe Wien zu einer professionellen sozialen Dienstleistungsorganisation entwickelt, die in den unterschiedlichen Bereichen jährlich insgesamt mehr als 10.000 Menschen in Wien unterstützt.

Im Bereich Pflege und Betreuung werden Heimhilfe, Hauskrankenpflege, INDIBET, Essen auf Rädern und Besuchsdienste angeboten. Die Volkshilfe Wien ist damit die Nummer 1 in der Bundeshauptstadt.

Der Bereich Soziale Arbeit umfasst Wohnungslosenhilfe (Betreut Wohnen, FAWOS - Fachstelle für Wohnungssicherung, Sozial betreute Wohnhäuser, Wohndrehscheibe), Angebote für Jugend und Familie (Wohngemeinschaften für Minderjährige, Tagesmütter/-väter), Integration und Interkulturarbeit, Arbeitsintegration (Wohnen mit Service) sowie den SOPHIE Bildungsraum für Prostituierte. Im Landessekretariat sind die Sozialberatung, das Kleiderlager, die Auslandshilfe sowie die Junge Volkshilfe zusammengefasst.

