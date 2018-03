Aubauer weist wiederholte Behauptung der Grünen zurück: Kein Eingriff in Pension der Jungen!

Mit Teilpension und Bonuspension werden wichtige Seniorenbund-Projekte umgesetzt

Wien (OTS) - Zur wiederholten Behauptung, mehrerer Grüner Politikerinnen und Politiker, die neue Bundesregierung greife in Pensionsansprüche der Jungen ein, hält Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat, heute fest:

"Die Grünen behaupten nun seit mehreren Tagen, die neue Bundesregierung greife mit ihrem Programm in die Pensionsansprüche der Jungen ein. Dies ist strikt zurückzuweisen! Im Regierungsprogramm ist klar festgehalten: NUR wenn die festgeschriebenen Ziele hinsichtlich faktischem Pensionsantrittsalter und Beschäftigungsquoten Älterer Ende 2015 nicht erfüllt werden, müssen und werden weitere Pensionsreformen gesetzt werden. Dabei stehen - im Regierungsprogramm beispielhaft aufgezählt - mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: Erhöhung des Beitragssatzes, Absenkung des Kontoprozentsatzes, Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters, Verringerung der Pensionsanpassung, Erhöhung des Bundesbeitrages, Änderungen in Anreizsystemen und eben auch eine Änderung der Aufwertung im Pensionskonto. Welche dieser Möglichkeiten in welchem Umfang genutzt werden, wird vom Grad der Zielabweichung ebenso abhängen wie von den Gründen dieser Abweichung!"

"Unser Ziel ist aber - und dies ist im Regierungsprogramm klar dargestellt - dass wir all diese Maßnahmen eben nicht setzen müssen. Dies, weil wir die gesetzten Ziele hinsichtlich faktischem Pensionsantrittsalter und Beschäftigungsquote Älterer wirklich erreichen. Bei dieser Zielerreichung werden besonders auch die neuen Maßnahmen der Teilpension sowie der Belohnungspension helfen. Diese beiden völlig neuen, seit Jahren vom Seniorenbund eingeforderten, Modelle müssen nun raschest möglich in die Praxis umgesetzt werden. Damit man leistungswilligen Senioren nicht länger im Wege steht und so das faktische Pensionsantrittsalter deutlich anhebt. Wenn dies gelingt ist gar keine der im Programm aufgezählten Maßnahmen erforderlich," stellt Aubauer abschließend klar.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker

Tel.: 0650-581-78-82

swalpitscheker @ seniorenbund.at, www.seniorenbund.at