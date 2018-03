Pfizer erweitert Richtlinie für Zugang zu Daten aus klinischen Studien und führt Datenzugriffsportal ein

Der Zugang zu Informationen, die in von Pfizer in Auftrag gegebenen klinischen Studien gesammelt wurden, wird vereinfacht und erweitert.

Wien (OTS) - Pfizer Inc. gab letzte Woche eine Aktualisierung seiner Richtlinie für den Zugang zu Daten aus klinischen Studien bekannt. Dadurch wird der Zugang auf Informationen, die in von Pfizer in Auftrag gegebenen klinischen Studien gesammelt wurden, vereinfacht und erweitert. Die aktualisierte Richtlinie baut auf den bewährten Methoden zur Mitteilung von klinischen Studieninformationen auf und erweitert diese. Dazu gehören Pfizers lange Erfolgsgeschichte bei der Publikation von allen interventionellen klinischen Studien bei Patienten und die wegweisenden Anstrengungen, den Studienteilnehmern selbst die Ergebnisse und Daten aus klinischen Studien bereitzustellen.

"Prinzipien für einen verantwortlichen Austausch von Daten"

Pfizers aktualisierte Richtlinie erfüllt und übertrifft die "Prinzipien für einen verantwortlichen Austausch von Daten", die im Juli 2013 durch Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) und die European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) herausgegeben wurden.

Die Schlüsselelemente der erweiterten Pfizer-Richtlinie, die ab dem 1. Januar 2014 in Kraft tritt, sind:

- Pfizers öffentliches INSPIIRE Webportal für Prüfarzt-initiierte Forschungen (iirsubmission.pfizer.com) wird qualifizierten Forschern ein Standardformular und -verfahren zur Beantragung des Zugangs zu anonymisierten Patientendaten bieten. Eingeschlossen sind von Pfizer in Auftrag gegebene Studien zu zugelassenen Produkten/Indikationen (oder Produkten/Indikationen, deren Entwicklung nicht fortgesetzt wurde), die auf http://clinicaltrials.gov/ eingestellt wurden und seit 24 Monaten abgeschlossen sind.

- Ein externes, unabhängiges Review-Gremium wird dabei alle abgelehnten oder von Pfizer nur teilweise genehmigten Anfragen prüfen und eine endgültige Entscheidung treffen.

- Pfizer wird auf Pfizer.com Synopsen der klinischen Studienberichte (Clinical Study Report, CRS) veröffentlichen, die bei Zulassungsbehörden für bereits zugelassene Produkte eingereicht wurden, vorausgesetzt die grundlegenden Ergebnisse sind im Register auf clinicaltrials.gov eingestellt (Daten mit Stand vom September 2007). Diese CSR-Synopsen werden zusammengefasste Ergebnisse zu allen primären und sekundären Endpunkten umfassen; es sind keinerlei Daten enthalten, anhand derer einzelne Patienten identifiziert werden könnten.

- Pfizer wird künftig allgemein verständliche Zusammenfassungen der Ergebnisse klinischer Studien für Studienteilnehmer erstellen und bereitstellen, beginnend mit den Studien, deren Aufnahmephase 2014 beginnt.

- Pfizer ist Vorreiter bei der Verwendung der "Blue Button(TM)"-Technologie, damit Teilnehmer an zukünftigen Pfizer-Studien ihre eigenen, im Rahmen der Studie erhobenen, elektronischen, klinischen Daten herunterladen können.

Interventionelle klinischen Studien

Pfizers erweiterte Richtlinie zum Zugang zu klinische Daten unterstützt auch die aktuelle Einreichungspraxis des Unternehmens in Bezug auf die Publikation von Manuskripten für alle interventionellen klinischen Studien bei Patienten, unabhängig von den Ergebnissen, innerhalb von 18 Monaten ab Studienabschluss. Sie enthält weiter die Verpflichtung des Unternehmens, zusammengefasste Ergebnisse für interventionelle klinische Humanstudien in den USA auf clinicaltrials.gov und außerhalb der USA, sofern erforderlich, in Registern einzutragen und bekanntzugeben.

"Die zunehmende Verwendung neuer Analysetools und Verfahren für ein besseres Verständnis der Studienergebnisse deutet darauf hin, dass die Ausweitung des Zugangs auf Informationen aus klinischen Studien, einschließlich vollständig anonymisierter Patientendaten, bei entsprechender verantwortungsbewussten Durchführung, für die medizinische Forschung und öffentliche Gesundheit von großem Nutzen sein kann", sagt Dr. Sylvia Nanz, Medical Director Pfizer Österreich. Pfizers erweiterte Richtlinie ist Teil einer größeren und sich entwickelnden Initiative derjenigen Personen bzw. Institutionen, die klinische Daten erstellen und nutzen. Das Ziel ist ein transparentes und einheitliches Verfahren, um den Zugang so zu erweitern, dass einerseits alle personenbezogenen Daten der Patienten geschützt bleiben und das Zulassungsverfahren eingehalten wird und andererseits weitere Anreize zur Durchführung neuer Forschungsprojekte geschaffen werden.

Pfizer hat eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um alle personenbezogenen Daten der Patienten sowie dem Betriebsgeheimnis unterliegende Informationen zu schützen. Alle Forschungsanträge werden bewertet, um sicherzustellen, dass eine wissenschaftliche Begründung für die Forschung, ein gut dokumentierter und gründlicher statistischer Analyseplan und eine Verpflichtung zur Publikation jeglicher Erkenntnisse vorliegen. Jegliche von Pfizer nicht vollständig genehmigten Anträge werden an ein unabhängiges Review-Gremium zur Überprüfung und endgültigen Entscheidung übergeben.

Die vollständige Fassung der erweiterten Pfizer-Richtlinie, das Antragsformular für den Zugang zu klinischen Daten, die für die Suche verfügbare CSR-Datenbank, die Mitgliederliste und Satzung des unabhängigen Review-Gremiums sowie weitere Informationen, einschließlich häufig gestellter Fragen, sind unter

http://www.pfizer.com/research/clinical_trials/trial_data_and_results

verfügbar.

Bereitstellen von Studiendaten und Informationen für Teilnehmer

Pfizer ist das erste Unternehmen, das Teilnehmern direkt Zusammenfassungen von Studienergebnissen in allgemein verständlicher Sprache bereitstellt. Im Jahr 2009 begann Pfizer die Zusammenarbeit mit dem Center for Information & Study on Clinical Research Participation (CISCRP) in Bezug auf ein Pilotprojekt für allgemein verständliche Zusammenfassungen für Patienten. Pfizer arbeitet aktuell mit CISCRP daran, den Studienteilnehmern derartige Zusammenfassungen bieten zu können, in den Ländern, in denen dies gemäß gesetzl. Bestimmungen möglich ist. Den Anfang machen Studien, die 2014 beginnen. Zusätzlich zu den Studienergebnissen kündigte Pfizer die Einführung des Blue Button(TM) Projektes an, das es den Patienten ermöglicht, auf ihre eigenen elektronischen klinischen Daten zuzugreifen.

Die Pfizer-Website für Teilnehmer an klinischen Studien ist unter folgenden Link zu erreichen: http://www.pfizerlink.com. Eine Registrierung ist erforderlich und der Zugriff ist auf ehemalige Teilnehmer an von Pfizer in Auftrag gegebenen klinischen Studien beschränkt.

