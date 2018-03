Gratis Brettspiel-Leitfaden der wienXtra-spielebox

Tipps für die richtige Spielauswahl, den Umgang mit Verlieren und Gewinnen uvm.

Wien (OTS) - An die Würfel, fertig, los! Mit der neuen Broschüre "Mit Brettspielen durch die Kindheit" bietet die wienXtra-spielebox einen Brettspiel-Leitfaden für Familien. Eine praktische Alters-Übersicht erklärt, welche Spiele für welches Alter geeignet sind und was beim Spielen zu beachten ist. Außerdem bietet die Broschüre Tipps für die Spieleauswahl und den Spieleinstieg sowie Wissenswertes rund ums Gewinnen und Verlieren oder was es mit dem Schummeln auf sich hat. Die kostenlose Broschüre gibt es in der spielebox oder online unter www.spielebox.at.

Bewusst spielen

Brettspiele verbinden, machen Spaß, sind kommunikativ und ganz nebenbei ist auch der Lernfaktor beim Spielen enorm hoch. Für ein rundum gelungenes Spielerlebnis ist zum Beispiel die Wahl passender, altersgerechter Spiele wichtig. Die ExpertInnen der wienXtra-spielebox haben ihr Wissen rund um Brettspiele in der neuen Broschüre gebündelt und garantieren Familien damit beim Spielen ein Maximum an Spaß und Abwechslung.

spielebox-Broschüre "An die Würfel, fertig, los! Mit Brettspielen durch die Kindheit"

Ab sofort gratis erhältlich in der

wienXtra-spielebox, 8., Albertgasse 37 sowie zum Download unter www.spielebox.at

