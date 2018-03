VP-Juraczka ad "Westpickerl": SP-Bezirksvorsteherin stützt ÖVP-Linie

Wien (OTS) - "Der erneute Vorstoß einer SP-Bezirksvorsteherin, im Westen Wiens ein gemeinsames Pickerl einzuführen ist durchaus zu unterstützen. Denn es braucht praktikable bezirksübergreifende Lösungen, die den Menschen auch wirklich weiterhelfen", so ÖVP Wien Landesparteiobmann StR Manfred Juraczka in Reaktion auf den heutigen Bericht in der Tageszeitung "Österreich".

"Genau wie beim Thema Anrainerparken, das unverständlicherweise von Rot-Grün trotz einer eindeutigen Stellungnahme des BMVIT in Nicht-Parkpickerlbezirken blockiert wird, ist auch hier die Verkehrsstadträtin gefordert. Mittlerweile regt sich ja sogar schon bei den Bezirks-Grünen Widerstand, wie das Beispiel Anrainerparken am Schafberg zeigt. Es kann nicht sein, dass durch eine ideologisch motivierte Blockadehaltung die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung ignoriert werden", so Juraczka weiter.

"Wir brauchen für Wien ein Gesamtpaket, das seinen Namen auch verdient und für Erleichterungen, Lenkungseffekte und weniger Abzocke sorgt. Die heuer präsentierten Ergebnisse der sogenannten Expertenkommission waren völlig unzureichend, vielleicht schaffen wir 2014 den dringend erforderlichen Neustart in der Wiener Verkehrspolitik", so Juraczka abschließend.

