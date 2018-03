AktionsGemeinschaft unterstützt ÖH-Protest

Wien (OTS) - Zu den Studentenprotesten gegen eine Zusammenlegung der Bundesministerien für Wissenschaft und Wirtschaft hält der Bundesobmann der AktionsGemeinschaft, Markus Habernig, fest: "Die AktionsGemeinschaft steht dieser Zusammenlegung sehr skeptisch gegenüber. Denn wir fürchten, dass in einem so umfassenden Ressort die Anliegen der Studenten gänzlich untergehen werden. Deshalb unterstützen wir als größte Fraktion der Studentenvertreter den heutigen Protest der ÖH in genau diesem Punkt."

