Rückschritt für Frauen

Frauenthemen werden nur mehr "mitgedacht"

Wien (OTS) - Die Neuauflage der großen Koalition tritt abermals ohne ein eigenständiges Frauenministerium an - damit wurde die Chance vertan, Frauenpolitik endlich in das Zentrum der Regierungsarbeit zu stellen und mit den notwendigen finanziellen Mitteln auszustatten. Auch wenn die neue Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek die Frauenagenden mit in das Unterrichtsministerium nimmt, so ist die Auflösung der Frauensektion im Bundeskanzleramt als Abwertung der Frauenpolitik in Österreich zu sehen. Besonders irritierend ist es, dass Bundespräsident Heinz Fischer am Montag in der Hofburg Gabriele Heinisch-Hosek als Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur angelobte und folgend die Frauenagenden nicht genannt wurden.

"Angesichts der zwei Seiten, die die Regierung in ihrem Arbeitsprogramm der Frauenpolitik widmet, darf bezweifelt werden, dass sie in den kommenden fünf Jahren den notwendigen Stellenwert erhalten wird", sagt Christa Pölzlbauer, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings. Der Frauenring hatte wiederholt ein eigenständiges Frauenministerium, das mit einem Prozent des Gesamtbudgets ausgestattet ist, gefordert.

Unverständlich ist es zudem, dass die Regierung ein Familienministerium unter ÖVP-Führung einrichtet, während die Frauenpolitik zugleich abgewertet wird. Und das, obwohl Österreich in Gleichstellungs-Rankings im europäischen Vergleich besonders schlecht abschneidet: Gerade bei der Gehaltsschere, der gläsernen Decke und der ungleichen Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit hinkt Österreich seit vielen Jahren hinterher.

Der Österreichische Frauenring fordert daher die Regierung unter Bundeskanzler Werner Faymann auf, diese Entscheidung zu überdenken und die Abwertung frauenpolitischer Anliegen rückgängig zu machen. "Die Frauen fühlen sich von der angehenden Regierung Faymann missachtet, daher ist es nicht verwunderlich, dass der Ruf nach einer Frauenpartei immer lauter wird!", so Pölzlbauer.

