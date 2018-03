ORF SPORT + mit Live-Übertragungen aus der Volleyball Champions League

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 18. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Volleyball-Champions-League-Begegnungen Tomis Constanta - Hypo Tirol Volleyballteam um 16.55 Uhr und SK Posojilnica Aich/Dob - Lokomotiv Nowosibirsk um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Grand Prix beim Wiener Pferdefest 2011 um 14.15 Uhr sowie ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.45 Uhr.

Mit einer ausgezeichneten Leistung war das Hypo Tirol Volleyballteam am 10. Dezember gegen Jastrzebski Wegiel ganz knapp am ersten Punktegewinn der Volleyball Champions League dran, musste sich aber letztlich knapp mit 1:3 geschlagen geben. "Wir haben zwei Sätze lang wirklich auf sehr hohem Niveau gespielt und die Jungs haben gezeigt, was in ihnen steckt. Ab der zweiten Hälfte des Spiels haben wir leider etwas nachgelassen, und ich denke, da haben wir auch gemerkt, dass die letzten zwei Wochen sehr anstrengend für uns gewesen sind mit den vielen Spielen und langen Reisen. Man hat aber auch die Klasse von Jastrzebski gesehen. Wir waren knapp dran, aber am Ende hat es leider nicht gereicht", sagte Head-Coach Stefan Chrtiansky. In der sechsten und letzten Runde tritt das Tiroler Team in Rumänien bei Tomis Constanta an. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Der SK Posojilnica Aich/Dob muss weiter auf den ersten Erfolg in der Königsklasse warten. Die letzte Chance bietet sich am 18. Dezember im Heimspiel gegen Titelverteidiger Nowosibirsk. Die Aufstiegschance ist für Aich/Dob bereits dahin. Aich/Dobs Sportdirektor und Interimscoach Martin Micheu resümierte trotz der erwartet klaren Niederlage gegen Lube Banca Marche Macerata nicht enttäuscht: "Eigentlich bin ich mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Macerata hat sich klar stärker präsentiert als zuletzt Kasan. Für mich sind die Italiener in dieser Form die Favoriten auf den Titel. Es ist keine Schande, gegen den Tabellenführer der italienischen Serie A in drei Sätzen zu verlieren. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg."

Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Matthias Prohaska.

