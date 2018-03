ÖVP Wieden: Adventmarkt am Naschmarkt offensichtlich ein Flop, außer Spesen und Staus nix gewesen

Wien (OTS) - "Bereits nach der Errichtung des Adventmarktes auf der nunmehr gesperrten Schleifmühlbrücke waren wir sehr skeptisch, ob das auch funktionieren wird. Ein Bericht in der heutigen Presse bestätigt unsere Befürchtungen", so Bezirksrat Mag. Johannes Pasquali von der ÖVP Wieden. Das Problem scheinen nicht die sehr attraktiven Anbieter zu sein, sondern die Aufstellung der Stände, die quer gegen den Fußgängerfluss gleichsam wie ein "Hindernis" liegen. "Abgesehen davon wird der vierte Bezirk durch die Sperre der Schleifmühlbrücke regelrecht abgeschnürt, was zu mehr Verkehr auf den Ausweichrouten in der Wieden führt", so Pasquali weiter.

"Das Marktamt sollte sich ernsthaft überlegen, den Standlern einen Großteil der Standmiete zu refundieren, denn die Planung war mangelhaft, wie beispielsweise das Fehlen einer entsprechenden Beleuchtung belegt. Den Bezirksvorstehern der Wieden und Mariahilf empfehle ich, die bereits paktierte Sperre der Schleifmühlbrücke ernsthaft zu überdenken. Die ÖVP wird jedenfalls auch künftig für das Offenbleiben der Brücke kämpfen", schloss Pasquali.

