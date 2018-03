FPÖ-Mölzer: Bei EU-Sicherheitspolitik müssen europäische Interessen im Mittelpunkt stehen

Derzeit kein politischer Wille zur sicherheitspolitischen Emanzipation von den USA erkennbar - Keine Hilfsdienste für Washington mehr

Wien (OTS) - Ob die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem am Donnerstag beginnenden Gipfel die Wirksamkeit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik erhöhen werden können, sei fraglich, meinte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Denn derzeit sieht es nicht danach aus. Frankreich etwa gibt sich bei seinen Militäreinsätzen zuerst in Mali und nun in der Zentralafrikanischen Republik einer post-kolonialen Nostalgie hin", hielt Mölzer fest.

Eine starke gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU sei aber grundsätzlich zu begrüßen, so der freiheitliche Europaabgeordnete. "Allerdings gibt es hier eine wesentliche Einschränkung: Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU muss völlig unabhängig von den USA erfolgen. Aber dazu besteht derzeit kein politischer Wille, zumal die meisten EU-Mitglieder auch Mitglieder der von den Vereinigten Staaten dominierten NATO sind", erklärte Mölzer.

Außerdem wies der freiheitliche EU-Mandatar auf die Notwendigkeit hin, die Schwerpunkte der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik festzulegen. "Hier müssen die europäischen Interessen im Mittelpunkt stehen und nicht Hilfsdienste für raumfremde Mächte wie die USA. Daraus ergibt sich eine geographische Beschränkung auf die Nachbarschaft der EU, insbesondere auf den Balkan", schloss Mölzer.

