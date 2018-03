Drei preisgekrönte Projekte tragen die Handschrift der itelligence Türkei

Bielefeld (ots) - Drei von itelligence Türkei implementierte Projekte wurden bei den "SAP Quality Awards 2013" ausgezeichnet. Die Projekte wurden für Unilever, Mercedes-Benz Türk und für eine renommierte türkische Bank entwickelt.

itelligence gibt heute bekannt, dass drei Projekte des Unternehmens bei den "SAP Quality Awards 2013" ausgezeichnet wurden. Die Preise wurden Unilever, Mercedes-Benz Türk sowie einer renommierten türkischen Bank für ihre erfolgreichen SAP-Projekte verliehen.

Das Rollout-Projekt U2K2 von Unilever, dessen Implementierung in Zusammenarbeit mit itelligence Türkei erfolgte, wurde mit dem Preis "Gewinner des SAP Quality Awards 2013 in Gold" in der Kategorie "Großprojekte" ausgezeichnet.

itelligence implementierte auch ein SAP Business Planning and Consolidation-Projekt für Mercedes-Benz Türk. Nach Projektabschluss wurde Mercedes-Benz Türk zum "Gewinner des SAP Quality Awards 2013 in Gold" in der Kategorie "Mittlere Projekte" ernannt. Mercedes-Benz Türk verfügt nun über ein intelligenteres Berichtswesen für seine Geschäftsaktivitäten.

Die türkische Bank wurde als "Gewinner des SAP Quality Awards 2013 in Bronze" in der Kategorie "Großprojekte" für das SAP BusinessObject Web Intelligence-Projekt ausgezeichnet, das itelligence implementiert hatte. Durch den erfolgreichen Abschluss dieses Projekts ist der Betriebsablauf der Zweigstellen der Bank interaktiver geworden, und sie konnten eine Arbeitserleichterung realisieren.

Die Auszeichnungen wurden Unilever, Mercedes-Benz Türk und der Bank auf dem SAP Forum 2013 in Istanbul überreicht.

Savas Komban, CEO von itelligence Türkei dazu: "Wir sind sehr stolz auf das, was wir mit der erfolgreichen Implementierung dieser drei SAP-Projekte erreicht haben. Wir von itelligence möchten uns bei all unseren langjährigen Partnern bedanken und freuen uns darauf, weitere Erfolgsgeschichten zu schreiben."

Bei den SAP Quality Awards für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) handelt es sich um ein prestigeträchtiges Auszeichnungsprogramm, das Kunden würdigt, die die Qualitätsgrundsätze von SAP verwenden, um Implementierungen mit komplexen technischen und betrieblichen Prozessanforderungen effektiv zu verwalten und auszuführen, um das außergewöhnliche einfach aussehen zu lassen und wesentliche geschäftliche Vorteile für ihre Unternehmen sowie schnelle, kostengünstige Implementierungen zu erzielen und die aktuell herrschende Nachfrage nach raschem "Time-to-Value" zu befriedigen.

itelligence wird auch weiterhin Lösungen entwickeln, die Unternehmen erhebliche Vorteile bieten und weltweit eine Führungsrolle in Bezug auf bessere Lösungen einnehmen.

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 3.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in 22 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und der Schweiz realisiert itelligence für über 5.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Outsourcing & Services -erzielte das Unternehmen in 2012 einen Gesamtumsatz von 407,1 Mio. Euro. itelligence ist "Top Consultant" 2013/14.

