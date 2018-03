Johnson Controls liefert intelligente Lösungen für neue Luxuslimousine / Johnson Controls unterstützt Daimler AG bei der Realisierung zahlreicher Innovationen in der neuen S-Klasse

Burscheid / Neuss (ots) - Johnson Controls, ein globales Industrieunternehmen mit Kerngeschäftsfeldern in der Automobil- und Gebäudebranche, liefert für die neue Mercedes-Benz S-Klasse wichtige Komponenten für die Vordersitze und für die optionalen Executive-Sitze im Fond, das Rear-Seat-Entertainment-System sowie den Dachhimmel und die Sonnenblenden.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Daimler bei der Entwicklung der Neuauflage seiner Luxuslimousine unterstützen konnten und wichtige Komponenten für dieses Erfolgsmodell liefern", sagt Dr. Detlef Jürss, Group Vice President & General Manager Customer Group Europe von Johnson Controls Automotive Seating. "Über unsere verschiedenen Produktbereiche hinweg tragen wir mit den eigens entwickelten Lösungen aus den Bereichen Sitz, Interieur und Elektronik zur neuen Modellgeneration bei."

Johnson Controls hat an der Entwicklung der Sitze mitgearbeitet und liefert wichtige Sitzkomponenten an die eigene Sitzfertigung des Automobilherstellers. Die Sitzstruktur von Johnson Controls basiert auf einer modularen Lösung, die für verschiedene Fahrzeugsegmente adaptiert werden kann. Mit einem Gewicht von 20 Kilogramm wiegt die Vordersitzstruktur des neuen Premiumfahrzeugs rund 20 Prozent weniger als vergleichbare konventionelle Konstruktionen. Die Gewichtseinsparungen konnten sowohl mit besonders dünnwandigen hochfesten Stählen als auch mit patentierten Seitenteilen in so genannter Sandwich-Bauweise erzielt werden.

Fahrer und Beifahrer können die Vordersitze über zehn Verstellwege individuell auf Körpergröße sowie Sitzvorlieben einstellen und mit dem optionalen Memory-Paket die Sitzpositionen auch speichern. Die Sitzverstellmechanismen und -motoren zeichnen sich durch eine kompakte und leichte Bauweise aus. Für die Sitztiefenverstellung von 65 Millimetern hat Johnson Controls erstmals eine Tandemlösung entwickelt. Der patentierte und speziell gelagerte Antrieb sorgt dafür, dass die Kissenschale lediglich die Hälfte des Einstellweges nach vorne fährt, während sich gleichzeitig das gesamte Sitzkissen in die Länge zieht und sich die Unterfederung an Größe und Gewicht des Passagiers anpasst. Das erspart Fahrer und Beifahrer das Nachrutschen nach Betätigen der Sitztiefenverstellung. Die Kopfstützen von Johnson Controls lassen sich je nach Ausführung optional auch in Höhe und Tiefe elektrisch verstellen.

Innovative Rücksitzstrukturen für höchsten Komfort

Für die optionalen Executive-Sitze im Fond hat Johnson Controls eigens äußerst flexible Einzelsitzstrukturen inklusive besonderer Verstellmechanismen und -motoren entwickelt. Zum Arbeiten lässt sich eine mit 19 Grad sehr steile Sitzposition einstellen. Die Lehne der Executive-Sitze kann aber auch mit der größten Lehnenneigung im Oberklasse-Segment nach hinten verstellt werden und ermöglicht einen Torsowinkel von bis zu 43,5 Grad. Zusätzlich kann die Beifahrerseite des Fonds mit einer längenverstellbaren Waden- und erstmalig auch Fersenstütze ausgestattet werden.

Die von Johnson Controls gelieferte Struktur des Beifahrersitzes ermöglicht es im Rahmen eines optionalen Ausstattungspakets zudem, diesen zu einer erweiterten Liegefläche für den dahinter sitzenden Fondpassagier umzufunktionieren. Mit einer patentierten Höhenverstellung von Johnson Controls kann der umgeklappte Beifahrersitz auf Knopfdruck in eine Ebene mit dem hinteren Liegesitz gebracht werden. Die Klappkopfstütze wurde auf dem Beifahrersitz so ausgelegt, dass sie sich komplett entfernen lässt.

Die Fasertec-Polsterung der Rückenlehne besteht vollständig aus natürlichen Materialien, die das Raumklima im Fahrzeuginnenraum positiv beeinflussen. Zudem bietet diese besonders dünne und formstabile Auflage eine optimale Unterstützung für Massagefunktionen.

Abwechslungsreiche Unterhaltung im Fond dank Internet und TV

Johnson Controls ist außerdem Entwickler des Entertainmentsystems, das für den Fahrzeugfond der neuen Luxuslimousine optional verfügbar ist. Die beiden 10,2 Zoll großen TFT-Bildschirme sind an den Lehnen der Vordersitze angebracht. Im Gegensatz zu Systemen, die in die Lehne integriert werden, können die Fondpassagiere die Position der Displays individuell ausrichten. Das 16:9-Format lässt sich so in einem Betrachtungswinkel von bis zu 160 Grad bequem genießen. Wird die Lehne des Vordersitzes verstellt, sorgt eine integrierte Schnittstelle im Beifahrersitz automatisch für die entsprechende Anpassung der Bildschirmposition. Beim Fahrersitz wird die Bildschirmposition manuell verstellt. Die Fondpassagiere können das Entertainment-System eigenständig steuern und auf Radio, TV, Internet, Navigation oder das DVD-Laufwerk zugreifen. Ein Lichtsensor passt die Quarter-High-Definition (qHD)-fähigen Displays automatisch an die Helligkeit im Fahrzeuginnenraum an. Kopfhörer ermöglichen ein ungestörtes Audio-Erlebnis.

Dachhimmel und Sonnenblenden von Johnson Controls

Den Dachhimmel der Luxuslimousine zeichnen eine gute Geräuschabsorption und energieabsorbierende Materialien aus. Für die neue S-Klasse mit normalem und verlängertem Radstand werden jeweils zwei Varianten produziert, mit und ohne Aufnahme für das optionale Panorama-Schiebedach.

Für die Sonnenblenden hat Johnson Controls zusätzlich eine neue Modullösung entwickelt. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist die Sonnenblende aus expandiertem Polypropylen (EPP) größer, aber gleichzeitig leichter. EPP sorgt für eine weiche Haptik und wird wahlweise mit Stoff oder einem Microfasermaterial überzogen. Die Konstruktion mit beleuchtetem Kosmetikspiegel ist seitlich schwenkbar und schraubenlos in die Dachstruktur geklippt.

Johnson Controls

Johnson Controls ist ein globales Unternehmen mit einem breit gefächerten Produkt- und Serviceangebot und Kunden in über 150 Ländern. Mit unseren 170.000 Mitarbeitern stellen wir hochwertige Produkte her und bieten Dienstleistungen und Lösungen, mit denen wir die Energie- und Betriebseffizienz von Gebäuden optimieren. Starterbatterien für konventionelle Fahrzeuge, fortschrittliche Energiespeicher für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Innenraumlösungen für die Automobilindustrie ergänzen unser Portfolio. Unser Engagement für Nachhaltigkeit reicht zurück bis zu unseren Wurzeln im Jahre 1885, als wir den ersten elektrischen Raumthermostat erfanden. Durch unsere solide Wachstumsstrategie und den Ausbau von Marktanteilen schaffen wir Werte für unsere Anteilseigner und tragen zum Erfolg unserer Kunden bei.

Johnson Controls Automotive Experience

Johnson Controls Automotive Experience ist weltweit führend bei Autositzen, Dachhimmelsystemen, Türverkleidungen und Instrumententafeln sowie Elektronik für den Fahrzeuginnenraum. Mit unseren Produkten, Technologien und fortschrittlichen Fertigungsmethoden unterstützen wir alle großen Automobilhersteller dabei, sich mit ihren Fahrzeugen im Markt zu differenzieren. Mit 240 Standorten weltweit sind wir dort vertreten, wo unsere Kunden uns brauchen. Vom Einzelbauteil bis hin zu kompletten Innenraumsystemen begeistern Komfort und Design unserer Produkte die Konsumenten. Dank unserer globalen Leistungsfähigkeit statten wir rund 50 Millionen Fahrzeuge pro Jahr aus.

