Grüne/Hebein zum Tag der Gewalt gegen SexarbeiterInnen: Null Toleranz gegen Gewalt an Frauen

Wien (OTS) - Der heutige 17. Dezember wird weltweit als Tag gegen Gewalt an SexarbeiterInnen begangen. Ziel ist die Bewusstseinsbildung für die von Doppelmoral geprägte Situation von SexarbeiterInnen und die Stärkung von SexarbeiterInnen in ihren Menschenrechten. "Gewalt gegen SexarbeiterInnen ist immer und in jeder Form inakzeptabel. Ob Körperverletzung und andere Formen physischer Gewalt oder psychische Gewalt durch Diskriminierung und Stigmatisierung, dafür gibt es Null Toleranz," so Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Grünen Wien, anlässlich des Aktionstages gegen Gewalt an SexarbeiterInnen. In Wien arbeiten rund 3.400 Sexarbeiterinnen und etwa 90 Sexarbeiter, nach Schätzungen von ExpertInnen jedoch doppelt soviele Frauen illegal. "Frauen, die in der Straßenprostitution arbeiten, sind durch ihren Arbeitsort besonders exponiert und dürfen nicht durch ein kurzsichtiges Floriani-Prinzip in unsichere Stadtrandgegenden gedrängt werden. Die Grünen Wien setzen sich für die Öffnung von stadtnahen Straßenzügen für die Straßenprostitution ein, wo etwa durch mobile Betreuungsangebote auf die Sicherheit der Frauen geachtet werden kann. Es geht dabei aber nicht nur um Gewalt im Arbeitskontext. Die Stigmatisierung und Abwertung von SexarbeiterInnen spielt bei Gewalt eine wesentliche Rolle und ist ein gesellschaftliches Problem. Hier muss ein Umdenken erfolgen", so Hebein.

Anlässlich der aktuellen Debatten in Europa hält in diesem Zusammenhang auch die Grüne Bundesfrauensprecherin, Berivan Aslan, fest: "Ein Prostitutionsverbot, wie es beispielsweise Alice Schwarzer fordert, ändert nichts an der Armutsmigration und Existenznot von Frauen. Tatsache ist, dass viele Frauen aus Armut migrieren und Sexarbeit als zeitlich befristete Möglichkeit sehen. Ein schwarz-weiß-Denken hilft hier niemanden, denn eines ist klar: Alles Illegale fördert strukturelle Ausbeutung."

"Bis zum Tag, wo in einer gerechten Gesellschaft Frauen wirklich gleichberechtigt sind, müssen wir Sexarbeit als Realität akzeptieren. Verbote führen nur zu Kriminalisierung, Gewalt und Illegalität auf Kosten der Frauen. Denn Prostitution findet statt, entweder legal oder illegal. Wenn Sexarbeit ausgeführt wird, dann soll dies sicher, geschützt, gesund, legal und auch nicht zu Dumping-Preisen passieren", so Hebein.

Der 17. Dezember entstand als Gedenktag für die Opfer des "Green River"-Mörders, der in den 1980er und 1990er Jahren in den USA über 70 Frauen, vorwiegend Sexarbeiterinnen, ermordete. Seine Verurteilung dauerte 20 Jahre, da Verbrechen gegen Sexarbeiterinnen nicht ausreichend nachgegangen wurde. Seit 2003 wird der 17. Dezember mit Demonstrationen, Gedenkveranstaltungen und Mahnwachen weltweit als Aktionstag begangen, um auf die Gewaltverbrechen aufmerksam zu machen, die weltweit täglich gegenüber SexarbeiterInnen begangen werden. http://www.december17.org/

