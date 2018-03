Seeber: Anbauverbot von Gentechnik in Österreich muss bleiben

EU-Parlamentsausschuss spricht sich gegen Zulassung von Gentechnik-Mais aus

Brüssel, 17. Dezember 2013 (OTS) Klar gegen die Zulassung des neuen Gentechnik-Mais in der EU hat sich heute der Umweltsprecher der ÖVP im Europäischen Parlament, Richard Seeber, ausgesprochen. "Es fehlen eine ausreichende wissenschaftliche Grundlage und die Notwendigkeit, die neue Maissorte zuzulassen", so der ÖVP-Europaabgeordnete. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat sich heute mit großer Mehrheit gegen die Zulassung ausgesprochen. ****

Gleichzeitig betont Seeber, dass selbst wenn die

Mitgliedstaaten dem Vorschlag der EU-Kommission über die Zulassung des neuen Genmais zustimmen würden, es trotzdem beim Anbau-Verbot in Österreich bleiben müsse: "Was angebaut wird, müssen die Mitgliedstaaten selbst entscheiden können." Deshalb appelliert er an die Regierungen der Mitgliedstaaten, endlich die Regelung zu beschließen, mit der den Ländern ausdrücklich erlaubt werden soll, den Anbau von genveränderten Pflanzen auf ihrem Hoheitsgebiet zu untersagen. "In Wahrheit ist es nicht 'die EU', sondern einige Mitgliedstaaten, die diese Entscheidung seit mehr als zwei Jahren blockieren", erklärt Seeber.

Die EU-Mitgliedstaaten werden voraussichtlich im Jänner im Rat der Europäischen Union über den Vorschlag der EU-Kommission entscheiden.

