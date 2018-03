Checkliste zu Fremdwährungskrediten - jetzt in aktualisierter Version verfügbar

Ab sofort kostenloses Services des Fachverbandes Finanzdienstleister

Wien (OTS/PWK900) - "Die meisten Kreditnehmer von Fremdwährungskrediten sind im Schweizer Franken verschuldet. Der Kurs des Schweizer Franken gegenüber dem Euro ist zwar seit einiger Zeit stabil, ob das künftig so bleibt, ist ungewiss", sagt Wolfgang K. Göltl, Obmann des Fachverbands Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der Veröffentlichung des Updates der Checkliste zu Fremdwährungskrediten. Die Checkliste in der aktualisierten Form steht ab sofort kostenlos zur Verfügung.

http://wko.at/finanzdienstleister/checkliste-konsumenten kostenlos

zur Verfügung.

Wie auch bisherige, will die Checkliste zum Thema Fremdwährungskredit auch in der aktuellen Version Kreditnehmern und deren Beratern dazu dienen, alle Varianten bestmöglich aufzuzeigen. Bei der Überarbeitung wurde besonderes Augenmerk auf Kredite mit Tilgungsträgern und deren Konvertierung in Euro gelegt. Die neue Liste erklärt, welche Punkte in diesem - oft komplizierten - Bereich für Kreditnehmer besonders zu beachten sind, nimmt Bezug auf die häufigsten Klauseln in Fremdwährungskreditverträgen und erläutert diese. "Die neue Checkliste fasst kompakt und konkret die wichtigsten Punkte zum Fremdwährungskredit zusammen und bietet damit eine gute Grundlage für ein Beratungsgespräch. Ihr Gewerblicher Vermögensberater hilft Ihnen im Bedarfsfall gerne weiter", fasst Fachverbandsobmann Göltl zusammen.

Weitere Checklisten des Fachverbands Finanzdienstleister für Konsumenten sind ebenfalls kostenlos abrufbar:

http://wko.at/finanzdienstleister/checkliste-konsumenten abrufbar:

Dazu gehören eine Checkliste zur Pensionsvorsorge, zu Anlageprodukten, jene zum Goldkauf, zur Kreditaufnahme, zur persönlichen Krisenabsicherung sowie eine Checkliste zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten für KMU. (JR)

