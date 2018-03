Kooperation: Kapsch und Braintribe für neue Geschäftsanwendungen

Wien (OTS) - Kapsch BusinessCom startet eine Partnerschaft mit Braintribe und erweitert damit das Angebot innovativer IT-Lösungen im Applikationsumfeld für seine Geschäftskunden. tribefire, die neue Smart Enterprise Information Platform von Braintribe, ist ab sofort auch Teil des umfassenden Lösungsportfolios von Kapsch. Sie bildet die Basis für die Entwicklung maßgeschneiderter Unternehmensanwendungen.

Schnellere und günstigere Entwicklung

"Die Zusammenführung verschiedener Datenquellen in eine Unternehmensanwendung war bislang eine sehr komplexe Angelegenheit. Wir haben mit tribefire eine bahnbrechende Lösung entwickelt, die als Platform-as-a-Service die Implementierungskosten um bis zu 70 % reduzieren kann und Applikationsentwicklungen um das Zehnfache beschleunigt. tribefire wurde entwickelt, um Abhängigkeiten und kostenintensive aufeinanderfolgende Arbeitsprozesse in vielschichtigen IT-Projekten voneinander zu entkoppeln und damit die operationale Effizienz zu steigern. Für die End-User sind unsere Anwendungen so einfach zu bedienen wie sie das bisher nur aus dem B2C-Bereich gewohnt waren", so Stefan Ebner, CEO von Braintribe. "Der Markterfolg ist bei vielen Unternehmen davon abhängig, wie sehr sie ihre Geschäftsprozesse optimieren können. Individuell konzipierte Business-Anwendungen, die alle nötigen Informationen aus unterschiedlichen strukturierten und unstrukturierten Quellen in einer Applikation und auch auf einem Endgerät zusammenführen und präsentieren, sind hier eine wertvolle Unterstützung. Genau dort setzt tribefire an", ergänzt Mag. Jochen Borenich, MBA, COO Kapsch BusinessCom.

Braintribe und Kapsch haben bereits gemeinsam eine spezielle Lösung für den Healthcare Bereich entwickelt, die Telemedizin auf mobile Endgeräte bringt. Die Basis dafür ist tribefire von Braintribe. Mit dieser Lösung ist es ohne großen Aufwand möglich, gleichzeitig relevante personenbezogene Informationen aus unterschiedlichen Systemen abzurufen und anzuzeigen und auch für Smartphones und Tablets aufzubereiten. Verbunden mit Kapsch Videokonferenz-Lösungen ergeben sich dadurch ganz neue Möglichkeiten im Healthcare Bereich, insbesondere für Telemedizin. Nun soll tribefire auch für ähnliche Anwendungen verwendet werden.

Big Data, Cloud, Collaboration und Mobility

Kapsch unterstützt seine Kunden im Rahmen der Beratungs- und Umsetzungsdienstleistungen ab sofort dabei, Business-Contents schnell und kostengünstig auf mobile Devices zu bringen. "Wir richten unsere Arbeit an fünf ICT-Challenges aus, die wir am Markt identfiziert haben. Braintribe hat mit der Smart Enterprise Information Plattform einen Ansatz, der gleich vier davon adressiert: Big Data, Cloud, Collaboration und Mobility. Als erfahrener Integrationspartner haben wir mit tribefire ein weiteres wichtiges Tool, um die Anforderungen unserer Kunden erfüllen zu können", so Borenich abschließend.

Über Braintribe

Braintribe ist ein globaler Technologie Innovator (www.braintribe.com), betreibt einen der angesagtesten Clubs in Wien (www.chayafuera.com) und engagiert sich für das Wohl von Kindern (www.braintribe.org). Ziel von Braintribe ist, mit seiner Mission "Courage of being different" größtmögliche Ergebnisse zu erzielen. Das Team von Braintribe ist angetrieben von der Begeisterung für die Entwicklung großartiger Technologien, die Kunden erfolgreicher und innovativer machen.

tribefire ist Braintribe's Smart Enterprise Information Platform. Unternehmen wie Credit Suisse, Samsung, Unicredit, Software AG und viele weitere profitieren mit tribefire von "einer unglaublich kurzen Umsetzungszeit der komplexesten Herausforderungen", "ROI noch vor Ende des ersten Jahres" und "70% Produktivitätssteigerung". Das internationale Partner-Netzwerk von Unternehmen wie Software AG, Accenture und CSC unterstützt Braintribe und seine Kunden das volle Potential von Smart Enterprise Information Apps zu nutzen.

Weitere Informationen unter www.braintribe.com

Kapsch BusinessCom - ein Unternehmen der Kapsch Group - ist mit über 1.400 Mitarbeitern und einem Umsatz von knapp 300 Millionen Euro einer der führenden ICT-Servicepartner in Österreich, Zentral- und Osteuropa. Eingebettet in die Kapsch Unternehmensgruppe agiert Kapsch BusinessCom weltweit mit eigenen Niederlassungen in Österreich und mit Gesellschaften in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Das Gesamtlösungsportfolio des Unternehmens deckt sowohl Informationstechnologie als auch Telekommunikation ab. Kapsch positioniert sich daher als ICT-Servicepartner. Neben der Systemintegration und der kontinuierlichen Optimierung übernimmt Kapsch BusinessCom in immer stärker werdendem Ausmaß auch den vollständigen Betrieb dieser ICT Lösungen. Kapsch setzt dabei auf Herstellerunabhängigkeit und Partnerschaften mit weltweit technologisch führenden Anbietern wie Apple, Aastra, Avaya, Cisco, EMC, Google, Hitachi, HP oder Microsoft. Gemeinsam mit diesen Partnern agiert Kapsch als Berater, Systemlieferant und Dienstleistungsanbieter bei seinen 17.000 Kunden, vor allem aber als verlässlicher, vertrauenswürdiger und langfristiger Trusted Advisor in einem sich rasant verändernden technologischen Umfeld.

Für weitere Informationen: www.kapsch.net und www.kapschbusiness.com

Follow us on Twitter: twitter.com/kapschnet

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Riedl

Unternehmenssprecherin

Kapsch AG

Am Europlatz 2, 1120 Wien

Tel.: +43 50811 1705



Dkffr. Jutta Hanle

Vice President Marketing&Communications

Kapsch BusinessCom AG

Wienerbergstraße 53, 1120 Wien

Tel.: +43 50811 5787



katharina.riedl@kapsch.net jutta.hanle @ kapsch.net