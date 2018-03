EANS-Hinweisbekanntmachung: Egger Holzwerkstoffe GmbH / Halbjahresfinanzbericht

Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

EGGER: LEICHTE STEIGERUNG ZUM HALBJAHR

Hiermit gibt die Egger Holzwerkstoffe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresfinanzbericht

Deutsch:

Veröffentlichungsdatum: 17.12.2013

Veröffentlichungsort : http://www.egger.com/AT_de/finanzberichte.htm

KOMMENTAR: HALBJAHRESUMSATZ UM 2 % AUF 1.137 MIO. EURO ERHÖHT

Die EGGER Gruppe mit Stammsitz in St. Johann in Tirol konnte ihren konsolidierten Halbjahresumsatz zum 31. Oktober 2013 leicht steigern. Im Zeitraum von Mai bis Oktober 2013 stiegen die Erlöse auf 1.137 Mio. Euro (Vorjahr: 1.114 Mio. Euro). Das EBITDA lag laut Halbjahresfinanzbericht des Holzwerkstoffherstellers mit 159 Mio. Euro ebenfalls um rund 2 % über dem Vorjahreswert. Die Ergebnismarge konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 14 % stabil gehalten werden. Mit einer verbesserten Eigenkapitalquote auf 38,6 % (30.04.2013: 35,3 %) unterstreicht EGGER seine gute Bonität als internationale Industriegruppe.

GRÖSSTE UMSATZSTEIGERUNG BEI BUILDING PRODUCTS

EGGER produziert europaweit an 17 Standorten in sieben Ländern. Mit ca. 7.200 Mitarbeitern werden rd. 7,5 Mio. Kubikmeter Holzwerkstoffe hergestellt und weltweit vertrieben. Der geographische Fokus liegt dabei auf Europa, wobei in Westeuropa 58,5 % der Umsätze und in Osteuropa und Russland 35,6 % der Umsätze erwirtschaftet werden. Übersee hat einen Anteil von 5,9 %.

Von den drei Divisionen der Gruppe erwirtschaftet die Division EGGER DECORATIVE PRODUCTS (Möbel und Innenausbau) mit 72,5 % am unkonsolidierten Umsatz den größten Anteil, der zum Halbjahr 2013/14 bei 893 Mio. Euro liegt. Bei den Produkten für den Möbel- und Innenausbau verzeichnete EGGER Zuwächse in Italien, Großbritannien und im Überseegeschäft. Auch in Frankreich und Spanien konnten trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation Umsatzsteigerungen im Vergleich zur Vorjahresperiode verzeichnet werden.

Die Division EGGER RETAIL PRODUCTS (Fußboden) hat mit 175 Mio. Euro einen Anteil von 14,2 % am Gesamtumsatz und liegt damit um 7 % unter dem Vorjahresniveau. Zurückzuführen ist dieser Rückgang hauptsächlich auf hohe Produktionsüberkapazitäten und den daraus resultierenden sehr hohen Preisdruck. Der Umsatz in der Division EGGER BUILDING PRODUCTS (OSB und Schnittholz) konnte hingegen um 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Dies gelang vorwiegend durch die gesteigerte Produktion im OSB-Werk am Standort Radauti (RO). Der Anteil dieser jüngsten EGGER Division am Gruppenumsatz hat sich somit auf ca. 13,3 % erhöht.

102 MIO. EURO INVESTIERT

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/14 wurden Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände in der Höhe von 102 Mio. (Vorjahr: 76 Mio. Euro) getätigt. Davon entfielen 31 Mio. Euro auf Erhaltungsinvestitionen und 71 Mio. Euro auf Wachstumsinvestitionen. Die wichtigsten Wachstumsinvestitionen im ersten Halbjahr 2013/14 waren Investitionen in den Ausbau der Standorte Radauti (RO) und St. Johann (AT). In Radauti wurde in eine neue Biomasse-Anlage investiert und in St. Johann entstehen aktuell eine neue Kurztakt-Beschichtungsanlage sowie ein Hochregallager und ein neues Verwaltungsgebäude. Weiters wurde in die Modernisierung der Leimfabrik am Standort Hexham (UK) sowie in den Ausbau der Standorte Gagarin (RU), Brilon (DE) und Gifhorn (DE) investiert.

EGGER HALBJAHRESERGEBNIS 2013/2014

Umsatz auf 1.137 Mio. Euro gesteigert (+ 2 %)

EBITDA 159 Mio. Euro (+ 2 %)

Eigenkapitalquote 38,6 %

Steigerung der Absatzmengen vor allem bei OSB und Schnittholz

102 Millionen Euro investiert

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Egger Holzwerkstoffe GmbH Weiberndorf 20 A-6380 St. Johann in Tirol Telefon: +43/(0) 50/600-0 FAX: +43/(0) 50/600-10111 Email: info @ egger.com WWW: www.egger.com Branche: Verarbeitende Industrie ISIN: AT0000A0G215, AT0000A0NBF0, AT0000A0WNP5, AT0000A11BC6 Indizes: Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch