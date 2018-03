Hilfsaktion zu Weihnachten für syrische Flüchtlinge

Landau: "Die Situation hat sich durch Kälte und Schnee dramatisch zugespitzt. Wir müssen das Leid der syrischen Flüchtlingskinder lindern!"

Wien (OTS) - Caritas Präsident Michael Landau: "Wenn wir zu Weihnachten die Geburt eines Kindes im Nahen Osten feiern, dann dürfen wir auch jene Kinder nicht vergessen, die heute dort unter extrem dramatischen Umständen leben müssen!"

Kälte und Schnee in den Flüchtlingscamps

Die Situation in den Flüchtlingsunterkünften hat sich in den vergangenen Tagen dramatisch zugespitzt: Im Libanon und in Jordanien hat es geschneit und es ist bitterkalt. Rund 10.000 Kinder in der Region will die Caritas mit dem Allernotwendigsten versorgen und gut durch den Winter bringen. Dazu braucht es bessere Unterkünfte, Decken, Winterbekleidung, Öfen oder Heizmaterial. Und natürlich auch ausreichend Nahrung, um nicht krank zu werden. Darüber hinaus setzt sich die Caritas dafür ein, dass die Kinder eine Schule besuchen können. Derzeit ist das für die meisten aller Flüchtlingskinder nicht möglich.

In Syrien selbst mussten fast sieben Millionen Menschen ihre Häuser verlassen. Mehr als 2,3 Millionen Menschen sind in die Nachbarländer, allen voran in den Libanon und nach Jordanien geflüchtet. Die Hälfte davon Kinder, die meisten sind jünger als 12 Jahre. Im Libanon gibt es bereits 400.000 Flüchtlingskinder, in Jordanien 300.000. Caritas Auslandshilfechef Christoph Schweifer: "Das sind Kinder, die ihr Zuhause verloren haben, oft auch ihre Eltern. Sie wurden von ihren Schulkameraden und ihrer gewohntem Umfeld weggerissen. Diese Kinder werden ihrer Kindheit und auch ihrer Zukunft beraubt." Weihnachtshilfsaktion

Angesichts des katastrophalen Wintereinbruchs im Nahen Osten bitten Kardinal Christoph Schönborn und Caritas Präsident Michael Landau auch die Pfarren um Unterstützung der Caritas Aktion: "Wir haben das Glück und Privileg, in einem sicheren Land, im Kreise unserer Familien, im Warmen, Weihnachten und die Winterzeit zu verbringen. Warum nicht ein kleines Stück unseres Glückes teilen und damit das Leid der Kinder in Syrien und den Nachbarländern verringern?"

Das größte Augenmerk müsse die Kirche auf die Armen und die Menschen am Rande der Gesellschaft legen, verweisen Schönborn und Landau auf Papst Franziskus. Dieser habe vor einer "Globalisierung der Gleichgültigkeit" gewarnt.

Die Caritas bittet dringend um Spenden:

Kennwort: Nothilfe Syrien

PSK BLZ 60.000

Kto.-Nr. 7.700.004

Ein Lebensmittelpaket für eine Familie (6 Personen) für 1 Monat kostet 60 Euro (Zucker, Salz, Reis, Bohnen ...)

Eine warme Decke kostet 15 Euro

