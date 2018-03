AK Preismonitor 2: Surfen im Weihnachtsurlaub kann die Rechnung in die Höhe treiben!

Wien (OTS) - Wer Fotos aus dem Weihnachtsurlaub verschickt, sollte trotzdem vorsichtig sein: UrlauberInnen sind zwar generell vor Rechnungsschocks mit einer Kostenober-grenze von 60 Euro geschützt. Aber: Wer ausgiebig surft oder großzügig Fotos mit Grüßen verschickt, kann in der EU das Surf-Limit erreichen. Aus einem Nicht-EU-Land geht das schneller. In Thailand etwa zahlt man im schlimmsten Fall bis zu knapp 21 Euro für ein Megabyte. Das zeigt ein AK Preismonitor in sechs ausge-wählten Urlaubsländern.

Wer im Ausland mittels USB-Karte oder Datenkarte im Internet surfen oder E-Mails ab-rufen will, muss mit hohen Kosten rechnen. Innerhalb der EU-Länder gibt es zwar festge-legte Höchstpreise von 0,54 Euro pro Megabyte. Aber: Die Rechnung kann trotzdem schnell in die Höhe schnalzen. "Wer rund 100 Megabyte verbraucht, hat bereits einen Rechnungsbetrag von 54 Euro erreicht - das reicht für etwas Surfen, einige Fotos ver-schicken und Male E-Mails checken, nicht unbedingt aber für Filme", warnt AK Konsu-mentenschützerin Daniela Zimmer. "Bei Erreichen von 60 Euro wird der Roamingdienst für den laufenden Verrechnungszeitraum in der Regel gesperrt, außer der Verbraucher will weitersurfen - das muss er ausdrücklich bestätigen."

In Nicht-EU-Urlaubsländern kann es richtig teuer werden: Im Extremfall kann das Me-gabyte bis zu 20,80 Euro kosten, etwa in Thailand. Ein Verbrauch von 200 Megabyte in Thailand würde bis zu horrende 4.160 Euro ausmachen. In Drittländern müssen Urlaube-rInnen laut EU-Roamingverordnung 2012 nun per SMS Preisinfos erhalten. Auch eine Verbrauchsinfo bei 80 Prozent und eine Sperre bei Erreichen des Höchstbetrages von rund 60 Euro sind außerhalb der EU-Pflicht (Ausnahme, wenn im Drittland keine Echt-zeitverrechnung unterstützt wird, muss der Anbieter bei der Einreise darüber informieren).

Zum Vergleich: Im Inland kostet Surfen und Mailen zwischen zwei und 35 Cent pro Megabyte, wenn das Datenpauschale überschritten wurde. Häufig wird jedoch im Inland die Datengeschwindigkeit bei Überschreitung gedrosselt.

Fürs Surfen gibt es auch zahlreiche spezielle Roamingdatenpakete. Zimmer rät hier zur Vorsicht: "Nach Überschreiten des inkludierten Datenpauschales wird der Mehrtransfer zum Normaltarif verrechnet. Ebenso sind diese Pakete meist nur für EU-Länder oder ausgewählte europäische Länder gültig."

Zum AK Preismonitor: Die AK hat die Internetkosten bei A1, Bob, Red Bull Mobile, T-Mobile, Drei, Tele.Ring, Ge-org und S-Budget in den Urlaubsländern Schweiz, Italien, Spanien, Vereinigte Arabische Emirate, Thailand und Dominikanische Republik erhoben.

SERVICE: Mehr Infos finden Sie im AK Preismonitor "Internet und E-Mails im Ausland" unter www.arbeiterkammer.at (Forts.)

