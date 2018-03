AK: Telefonieren aus dem Weihnachtsurlaub ist teurer Spaß 1

Wien (OTS) - In den Weihnachtsferien ab ins Warme oder vielleicht doch Ski fahren? Wer aus einem Nicht-EU-Urlaubsland anruft und Neujahrsgrüße übermittelt, für den kann die Rechnung teuer werden. KonsumentInnen sollten sich daher bei ihrem Anbieter erkundigen:

Roamingpreise sind teilweise für Wertkarten günstiger als für Ver-tragstarife. Überdies gibt es Sondertarife für die Urlaubszeit. Die AK hat die Handy-Telefonkosten für die Urlaubsländer Thailand, Vereinigte Arabische Emirate, Domi-nikanische Republik, Italien, Spanien und Schweiz bei neun Anbietern erhoben.

Die AK hat für ausgewählte Urlaubsländer während der Weihnachtsferien die Ro-amingpreise geprüft und zwar bei A1, Bob, Red Bull Mobile, T-Mobile, Drei, Tele.Ring, Yesss, Ge-org und S-Budget.

"Innerhalb der EU-Länder orientieren sich die Roamingpreise von Vertrags- und Wert-kartentarifen an den von der EU verordneten Höchstpreisen", sagt AK Konsumenten-schützerin Daniela Zimmer. Wer aus Spanien oder Italien nach Hause anruft, zahlt 0,288 Euro pro Minute. Wer angerufen wird, muss mit Passivkosten von 0,084 Euro pro Minute rechnen. SMS kosten 0,096 Euro.

Was kostet Telefonieren in den Nicht-EU-Ländern? (Preise in Euro pro Minute)

Land Anrufe Erhaltene Anrufe SMS Schweiz 0,70 bis 1,99 0,40 bis 0,99 0,25 bis 0,49 Dom. Rep. 1,50 bis 4,60 0,90 bis 2,40 0,30 bis 0,84 Thailand 1,50 bis 4,60 0,90 bis 2,15 0,30 bis 0,60 Arab. Emirate 1,99 bis 4,60 1,00 bis 2,15 0,35 bis 0,60

"Die Preisunterschiede in den einzelnen untersuchten Nicht-EU-Ländern sind groß", betont Zimmer. Die Roamingpreise für Wertkarten sind teilweise sogar günstiger als jene für Vertragstarife, etwa Bob in Thailand und der Schweiz oder A1 in der Schweiz. Auffäl-lig: Bei A1 und Drei gibt es unterschiedliche Roamingpreise in den untersuchten Nicht-EU-Staaten - das hängt vom Anmeldedatum des Vertrages ab.

Es gibt auch zahlreiche Sondertarife für Europa, zeigt der AK Test. So bieten zum Bei-spiel A1, T-Mobile und Drei vorausgekaufte Gesprächsminuten an. Oder: Die Betreiber bieten Zusatzpakete mit monatlichen Zusatzkosten und inkludierten monatlichen Freimi-nuten an, etwa bei A1, T-Mobile oder Drei. Oder: Es gibt Tarifoptionen (A1, T-Mobile), bei denen vergünstigte Aktivgebühren und keine Passivgebühren anfallen, wobei bei jedem erfolgten Gesprächsaufbau 90 Cent verrechnet werden.

SERVICE: Den AK Preismonitor "Handys unter Palmen und auf Skipisten" finden Sie im Internet unter www.arbeiterkammer.at

