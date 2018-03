Wiener Feuerwehr: Punschstand für den guten Zweck

Schmankerl aus der Feuerwehr-Küche: 22. Dezember, Am Hof

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 22. Dezember, richtet die Wiener Berufsfeuerwehr einen karitativen Punschstand vor dem Feuerwehrmuseum (1., Am Hof 7) aus. Von 10 bis 21 Uhr schenken die Florianijünger Punsch für den guten Zweck aus, dazu gibt es Köstlichkeiten aus der Feuerwehrküche. Der Reinerlös geht an die Familie eines jung verstorbenen Kollegen.

Weitere Informationen: Berufsfeuerwehr Wien, Tel.: 53199/51-319 sowie online auf www.feuerwehr.wien.at. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion

Tel.: 01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk