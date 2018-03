Die neue OeNB-Website: dynamisch, nutzungsorientiert und responsiv

Wien (OTS) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) stellte heute ihre neue, benutzungsfreundliche und responsive Website planmäßig online. Neueste Technologien, neues Design und eine neue Navigation ermöglichen es, das umfassende Informationsangebot der Notenbank einer breiten Öffentlichkeit besser als bisher zu präsentieren.

Die Überarbeitung des Online-Auftritts war notwendig geworden, nachdem die bisherige Website, die oftmals erster Kontaktpunkt der Bevölkerung zur OeNB ist, nach einer knappen Dekade in die Jahre gekommen war. Um die neue Website noch stärker als zentralen Informations- und Kommunikationskanal der OeNB zu etablieren, umfasste der Relaunch eine Neuausrichtung der Bereiche Design und Technik sowie eine Überarbeitung der Inhalte. Mit der Verwendung von responsivem Design ist gewährleistet, dass die Website weitgehend unabhängig vom jeweiligen Endgerät funktioniert. Damit wird insbesondere der stärker werdenden Nutzung von Smartphones und Tablets Rechnung getragen. Die Inhalte wurden konziser gestaltet, aktualisiert sowie multimedial ergänzt. Zugleich wurden die organisatorischen Abläufe und Arbeitsprozesse optimiert. Die neue Website entspricht weitgehend den internationalen Standards für Barrierefreiheit und ermöglicht damit etwa gehörlosen und hörbeeinträchtigten bzw. auch sehbehinderten Menschen den Zugang zu Informationen der Notenbank in Form von Gebärdensprach-Videos mit Text und Ton.

Unter der Leitung der OeNB in Kooperation mit den externen Partnern Wienfluss information.design.solution, November Design & PR und Research Industrial Systems IT-Engineering (RISE) wurde der Relaunch nach knapp zweijähriger Projektdauer innerhalb des budgetierten Zeit- und Kostenrahmens planmäßig beendet. Die OeNB hat für die Neugestaltung der nunmehr ca. 2.500 Seiten in Deutsch und ca. 1.750 Seiten in Englisch insgesamt EUR 500.000 aufgewendet. Darin enthalten sind alle Kosten für die externen Berater und die Aufwendungen für ein neues Content-Management-System sowie dessen Adaptierung für die OeNB.

Die Website ist ab sofort abrufbar unter: www.oenb.at.

Hinweise:

+ Bitte beachten Sie, dass Sie aufgrund des neuen Seitenaufbaus der OeNB-Website Ihre Lesezeichen und RSS-Feeds zum Teil neu setzen werden müssen.

+ Ihren bisher abonnierten Newsletter für Presseaussendungen erhalten Sie weiterhin wie gewohnt. Sollten Sie noch andere Newsletter (etwa aus dem Bereich Statistik u.a.) abonniert haben, könnte es sein, dass wir diese aufgelassen bzw. mit anderen zusammengelegt haben. Das gesamte OeNB-Newsletter-Angebot finden Sie unter www.oenb.at/Service/Newsletter - dort können Sie auch Ihre Newsletter-Abonnements abändern.

Wir ersuchen um Ihr Verständnis.

Technische Fragen zur Website:

Dipl.-Ing. (FH) Johann Schroll, MSc

Tel.: +43-1 40420-1801

johann.schroll@oenb.at

Allgemeine Fragen zur Website:

Tel.: +43-1 40420-6666

online.redaktion@oenb.at

