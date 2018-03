CA Immo verkauft Deutschland-Zentrale von Mercedes-Benz in Berlin an Union Investment

Wien (OTS) - Der Vertrag zum Verkauf der im Juni 2013 fertig gestellten Deutschland-Zentrale von Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD) an die Union Investment Real Estate GmbH ist unterschrieben. Union Investment übernimmt das Objekt in ihren Offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland. Das Bürogebäude umfasst eine oberirdische Bruttogrundfläche von gut 28.000 m2 und ist für eine Laufzeit von 10 Jahren vollständig an MBVD vermietet. Der Kaufpreis beträgt rd. 88 Mio. Euro.

Dr. Bruno Ettenauer, CEO von CA Immo: "Die Entwicklung bis hin zum Verkauf der MBVD-Zentrale in Berlin ist für uns ein Paradebeispiel eines effizient umgesetzten, profitablen Immobilienprojekts. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses Projekts steht für uns die Schaffung weiterer hochwertiger Büroimmobilien zur Stärkung unseres deutschen Bestandsportfolios ganz oben auf der Agenda."

Philip La Pierre, Leiter Investment Management Europa bei der Union Investment Real Estate GmbH: "Mit seiner langfristigen Vollvermietung an einen bonitätsstarken Nutzer bietet der Neubau in einer sich positiv entwickelnden Lage an der Mediaspree eine hohe Ertragssicherheit und sorgt für eine Untermauerung der hohen Vermietungsquote unseres Deutschland-Fonds."

Zentrale MBVD: Energieeffizienz und Funktionalität

Im Juni dieses Jahres erfolgte die offizielle Übergabe des von CA Immo entwickelten Bürogebäudes an den Mieter Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD). Seit Mitte Juli arbeiten rd. 1.200 MBVD Mitarbeiter in der neuen Deutschland-Zentrale in Friedrichshain-Kreuzberg, von der aus der Vertrieb und Service der Marken Mercedes-Benz, smart und Fuso in Deutschland gesteuert wird. Das aus einem siebengeschossigen Flachbau und einem 14-geschossigen Hochbau bestehende Gebäude besticht nicht nur durch seine moderne Architektur, sondern erfüllt auch hohe Umweltstandards: Dank Maßnahmen wie einer Dreifach-Isolierverglasung werden gegenüber der üblichen Bauweise rund 30 Prozent Energie eingespart. Eine Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in Silber wird angestrebt. Die Umsetzung des Projekts erfolgte im Zeit- und Budgetplan; für das Baumanagement zeichnete die CA Immo-Tochtergesellschaft omniCon verantwortlich.

Über CA Immo

CA Immo zählt zu den führenden zentraleuropäischen Immobiliengesellschaften und ist im Leitindex ATX der Wiener Börse gelistet. Ihr Kerngeschäft liegt in der Vermietung und Entwicklung gewerblich genutzter Immobilien, schwerpunktmäßig im Bürosegment. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt heute über ein Immobilienvermögen von rd. 5,4 Mrd. Euro (Stand: 30.9.2013) in Deutschland, Österreich und Osteuropa.

Über Union Investment

Union Investment ist einer der führenden europäischen Immobilien-Investment-Manager. Ihr Lösungsangebot umfasst Offene Immobilien-Publikumsfonds und Spezialfonds mit einem Volumen von 23 Milliarden Euro. Ihr Immobilienportfolio besteht aus 320 Büro-, Hotel-, Einzelhandels- und Logistikobjekten in Europa, Amerika und Asien.

Rückfragen & Kontakt:

CA Immobilien Anlagen AG

Mag. Susanne Steinböck

Tel.: +43/1/532 59 07-533

eMail: susanne.steinboeck @ caimmo.com

www.caimmo.com



Union Investment Real Estate GmbH

Fabian Hellbusch

Tel.: +49/40/34919-4160

eMail: fabian.hellbusch @ union-investment.de

www.union-investment.de/realestate