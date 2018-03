Ende der Ausstellung "Carl Kress" im Bezirksmuseum 5

Nur noch bis 19.12.: Wissenswertes über den Maler aus Margareten und Förderer der "Kunst am Bau", Eintritt frei

Wien (OTS) - Die durch ehrenamtliche Bezirkshistoriker kuratierte Sonder-Ausstellung "Carl Kress" im Bezirksmuseum Margareten" (5., Schönbrunner Straße 54) geht jetzt zu Ende: Nur mehr am Mittwoch, 18. Dezember, und am Donnerstag, 19. Dezember, ist der umfassende Rückblick auf das verdienstvolle Tun des Beamten und Malers Carl Kress zu sehen. Der Wiener des Jahrgangs 1877 war als "Oberinspektor" im "Stadtbauamt der Gemeinde Wien" beschäftigt und förderte engagiert die "Kunst am Bau". Kress setzte sich für die Kunstschaffenden ein und betätigte sich darüber hinaus selber als Maler und Grafiker. Von Verwandten und Kollegen bis zu Straßenszenarien befasste sich die malende Amtsperson hauptsächlich mit Motiven aus dem persönlichen Umfeld. Als Freund und Mentor stand Kress vielen Kreativen hilfreich zur Seite, selbst strebte er aber keinen Platz im Vordergrund an. Carl Kress wohnte im 5. Bezirk und hat im Zuge der künstlerischen Ausstattung von Wohngebäuden Spuren in der ganzen Wienerstadt hinterlassen. Die Ausstellung ist am Mittwoch und am Donnerstag jeweils von 16.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Der Zutritt ist gratis. Fragen zu der Schau aus der Reihe "Menschen aus Margareten" beantwortet Museumsleiter Heinrich Spitznagl via E-Mail:

bm1050@bezirksmuseum.at.

