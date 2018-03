Bezirksmuseum 21: "Weihnachtslieder zum Mitsingen"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") verbreiten aufstrebende Künstler des Vereines "Passion Artists" am Donnerstag, 19. Dezember, eine fröhliche vorweihnachtliche Stimmung. Ensemble-Leiterin Sabina Zapior gestaltet mit fünf internationalen Kollegen ein buntes Advent-Programm. Das Motto des Konzerts lautet "Die schönsten Weihnachtslieder und Operettenstücke zum Mitsingen". Um 19.00 Uhr beginnt ein traumhaft klingender Abend. Die Organisatoren stellen der geneigten Zuhörerschaft sogar einen "Musikalischen Weihnachtstraum" in Aussicht. Junge Vokal-Solisten mit bestens geschulten Stimmen teilen bei der Veranstaltung gern die Bühne mit dem Publikum. Singfreudige Besucher dürfen die Könner nach Herzenslust bei dem Konzert unterstützen. Der Zutritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Auskünfte plus Reservierungen: Telefon 0676/944 32 00. Informationen über nachfolgende Kultur-Termine im "Mautner Schlössl" erhalten Interessierte vom ehrenamtlich tätigen Museumsteam unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Fragen an die Bezirkshistoriker per E-Mail:

bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Verein "Passion Artists":

www.passionartists.com

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder

Tel.: 01 4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk