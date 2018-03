Bezirksmuseum 15: "Arbeiter"-Vortrag in der VHS 15

Wien (OTS) - Eine langjährige Mitarbeiterin des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) hält am Mittwoch, 18. Dezember, ein aufschlussreiches Referat mit dem Titel "Auf den Spuren der Arbeiterbewegung in Rudolfsheim-Fünfhaus": Der Vortragsabend mit der Bezirkshistorikerin Waltraud Zuleger wird in den Räumen der "Volkshochschule Rudolfsheim-Fünfhaus" (15., Schwendergasse 41) durchgeführt und dauert von 19.00 bis 20.30 Uhr. Jeder Besucher hat eine Gebühr von 6 Euro zu zahlen. Das ehrenamtliche Museumsteam kooperiert bei der Veranstaltung mit der VHS 15. Die Zuhörer unternehmen an diesem Abend einen "fiktiven Spaziergang durch den 15. Bezirk". Von der Gründung des "Arbeiterbildungsvereines" in der Turnergasse bis hin zum "Nibelungenviertel" und den dortigen Bauaktivitäten des "Roten Wien" erstreckt sich der Rückblick. Nähere Auskünfte: Telefon 0699/191 353 28 (Museumsleiterin Brigitte Neichl). Auch per E-Mail sind die Museumsleute erreichbar:

bm1150@bezirksmuseum.at. Anmeldungen zum Vortrag nimmt die VHS 15 via E-Mail entgegen: rudolfsheim @ vhs.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

www.bezirksmuseum.at

Volkshochschule Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.vhs.at/rudolfsheim

