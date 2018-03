Tiroler tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 17. Dezember 2013. Von CHRISTIAN JENTSCH. "Deutschland muss den Takt vorgeben".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Auch in Berlin geht die große Koalition an den Start. Und eines ist klar: Der deutsche Wirtschaftsmotor darf auch unter Schwarz-Rot nicht ins Stocken geraten. Das kann sich Europa nicht leisten.

Deutschland gibt im krisengeschüttelten Europa den Takt vor. Weniger weil es will, vielmehr weil es muss. In der ausufernden Schuldenkrise, die den Kontinent in den Abgrund zu stürzen drohte, übernahm Berlin die Führungsrolle. Die deutsche Wirtschaftslokomotive steht unter Strom, während die anderen europäischen Großgewichte wie Frankreich ins Straucheln geraten sind.

Nun soll die dritte große Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik den Erfolgslauf fortsetzen. Die Erwartungen sind groß, auch außerhalb Deutschlands. Zusammen mit der SPD, die drei Monate nach dem Katzenjammer aufgrund des mageren Wahlergebnisses bei der Bundestagwahl plötzlich wieder vor Selbstvertrauen strotzt, will Kanzlerin Merkel (CDU) in erster Linie Kontinuität zeigen. Eine Schlüsselposition wird dabei wie in der vergangenen Regierung Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) einnehmen. Der enge Vertraute der "Überkanzlerin" soll den eingeschlagenen Weg fortsetzen, um Deutschland und Europa auf Kurs zu halten.

Auch im Innenministerium mit Thomas de Maizière (CDU) und im Außenministerium mit Frank-Walter Steinmeier (SPD) setzt die Koalition auf erfahrene Kräfte. Steinmeier war ja bereits von 2005 bis 2009 Außenminister unter Kanzlerin Merkel. Doch neben den "alten Hasen" gibt es in Merkels drittem Kabinett auch einige Überraschungen. Und es warten einige Fallstricke. SPD-Chef Sigmar Gabriel, der die nach der Bundestagswahl vom 22. September am Boden liegenden Genossen mit dem geschickten Schachzug eines Mitgliedervotums wieder vereint und gestärkt hat, geht als Vizekanzler und Superminister für Wirtschaft und Energie in die neue Regierung. Wobei er einen schwierigen Spagat zu meistern hat. Er muss auf der einen Seite die Energiewende umsetzen und auf der anderen Seite die Wirtschaft beruhigen, die gegen höhere Energiepreise rebelliert. Aber nicht nur der SPD-Chef spielt künftig eine wichtige Rolle in der großen Koalition. Den Sozialdemokraten ist es generell gelungen, im Koalitionspakt eine starke Duftmarke zu hinterlassen. Auf Seiten der Union hat der Wechsel der bisherigen Arbeitsministerin Ursula von der Leyen ins Verteidigungsministerium für Aufsehen gesorgt. Die potenzielle Nachfolgerin von Kanzlerin Merkel wird zunächst auf unsicheren Pfaden wandeln und versuchen, die Bundeswehrreform umzusetzen.

Aber eines ist klar: Deutschland muss auch künftig für Stabilität stehen. Ein kriselndes Deutschland kann sich Europa nicht leisten.

