Neues Volksblatt: "Luft nach oben" von Markus EBERT

Ausgabe vom 17. Dezember 2013

Linz (OTS) - Um es vorsichtig zu formulieren: Vielleicht kann im universitären Bereich eine neue Denkungsart auch zusätzlichen Schwung auslösen. Vielleicht macht das in der Wirtschaft selbstverständlich vorhandene Konkurrenzdenken auch die heimischen Universitäten noch konkurrenzfähiger. Vielleicht holt der Wettbewerbsgedanke, dem ein Wirtschaftsminister naturgemäß positiv gegenübersteht, auch aus den österreichischen Denkstätten noch mehr heraus - zum Wohl für das Land, denn darum geht es ja schließlich. Jedenfalls wird es spannend zu beobachten sein, ob die universitären Stakeholder offen für Neues sind, was ja für Forschende nicht die schlechteste Eigenschaft wäre. Sich in Resignation und Selbstmitleid zu ergeben, weil man keinen eigenen Minister mehr hat, wäre jedenfalls keine sonderlich originelle Reaktion.

Im Übrigen dürfen wir ja wohl davon ausgehen, dass alle Mitglieder der Bundesregierung ihr Amt deswegen angenommen und angetreten haben, weil sie das Beste für das Land wollen. Und weil Weihnachten vor der Tür steht, wünschen wir uns von der neuen Regierung auch etwas -nämlich einen Wettbewerb der funkelnden politischen Ideen, deren Umsetzung Österreich am Ende der fünfjährigen Periode messbar nach vorne gebracht hat. Beurteilt wird jedenfalls vom Wähler am Ende, wobei: Dessen Zeugnis vom 29. September hat keinen Zweifel offen gelassen, dass es viel Luft nach oben gibt.

