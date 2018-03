VSStÖ/ SJ/ AKS ad SPÖ Mandatar_innen: Stimmt gegen die Eingliederung der Wissenschaft ins Wirtschaftsministerium!

"Aus taktischen Gründen leiser zu treten hat sich noch immer als Fehler erwiesen." Johana Dohnal

Wien (OTS) - "Es ist sehr schade, dass Bundespräsident Heinz Fischer als ehemaliges VSStÖ-Mitglied und Wissenschaftsminister sich nicht dazu durchringen konnte, die Angelobung der Regierung zu verweigern. Dies wäre ein wichtiges und starkes Zeichen gewesen", so die VSStÖ-Vorsitzende Jessica Müller. Die Eingliederung des Wissenschaftsressorts in das Wirtschaftsministerium bedeutet die Festschreibung der Bildungsökonomisierung und ist die Spitze eines Regierungsprogramms, das die Studierenden gänzlich im Regen stehen lässt. So fehlen die längst überfälligen Reformen des Beihilfensystems und ein Ausbau der Studienplatzfinanzierung lässt weitere Zugangsbeschränkungen befürchten.

"Umso wichtiger ist es jetzt, dass der Nationalrat der Eingliederung des Wissenschaftsressorts in das Wirtschaftsministeriums nicht zustimmt. Wir fordern daher alle Mandatar_innen der SPÖ dazu auf, morgen nicht gegen die sozialdemokratischen Grundwerte und gegen die Jugend zu stimmen", appelliert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, an den SPÖ Klub.

"Im Koalitionsvertrag wird vom qualitativen und quantitativen Ausbau von ganztägigen Schulformen gesprochen, was für uns ein Bekenntnis zum Abbau der sozialen Selektion ist. Jedoch darf Bildung nicht nur auf Schuleben gesehen werden, sondern muss ganz klar die Hochschulen miteinschließen. Dies ist jedoch mit der Eingliederung in das sachfremde Wirtschaftsministerium nicht möglich", kritisiert Claudia Satler, Bundesvorsitzende der Aktion kritischer Schüler_innen (AKS).

"Wir rufen daher alle dazu auf morgen auf die Straße zu gehen und sich an den österreichweit stattfindenden Bildungsdemonstrationen teilzunehmen", appellieren die Vorsitzenden der roten Jugendorganisationen abschließend.

Demonstrationen morgen Dienstag 17.12:

Wien: 16:30h bei der Rampe der Uni Wien

Graz: 16.00 Uhr am Sonnenfeldplatz

Graz: 16.00h am Sonnenfeldplatz

Salzburg: 16.30h im Unipark Nonntal

