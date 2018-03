GÖD Universitätsgewerkschaft: Die Wissenschaftsagenden sollen vom Wirtschaftsminister miterledigt werden.

Niemand hätte gedacht, dass ÖVP und SPÖ diese kuriose Idee tatsächlich umsetzen würden.

Wien (OTS) - "Was macht eigentlich eine Universität aus? Ausbildungsstätten, Produktionsbetriebe, Bankinstitute und Ähnliches, ja sogar Fachhochschulen lassen sich problemlos definieren - aber Universitäten?

Universitäten sollen als integraler Bestandteil der Gesellschaft nicht nur neues Wissen sondern auch neues Denken bis hin zu neuen Weltanschauungen generieren und so auch helfen, die Umwelt und den Frieden zu bewahren. Zumindest ist das, sehr verkürzt ausgedrückt, das Bild einer Universität, welches neben dem Fachinteresse junge Leute dazu bewegen soll, sich an einer Universität zu bilden und ev. sogar eine langfristige Tätigkeit an einer Universität anzustreben. Aber irgendwie scheint dieses Bild mehr und mehr zu verblassen", stellt Dr. Richard Kdolsky, Vorsitzender der Universitätsgewerkschaft - wissenschaftliches und künstlerisches Personal - in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) fest.

Anstatt ihrem Anspruch gemäß dem Zeitgeist vorauszueilen, werden die Universitäten mehr und mehr dazu gezwungen, diesem hinterher zu hecheln!

Der von der Bundesregierung vollzogene Schritt kann nur als endgültige Institutionalisierung dieser Feststellung aufgefasst werden und stellt definitiv das falsche Signal nicht nur nach außen, sondern auch für den zukünftigen Nachwuchs, den wir uns für unsere Universitäten wünschen, dar.

Sehr viele an unserer Universität vertretenen Wissenschaftszweige beschäftigen sich mit Geschichte, Kunst und Kultur(en) oder leisten Grundlagenforschung, deren Erfolge sich in den meisten Fällen nicht sofort in Geld bewerten lassen.

Sie nutzen jedoch den Menschen in anderer Hinsicht. Für Österreich wünschen wir uns eine Gesellschaft, die nicht auf die Maximierung des individuellen Gewinns und auf eine hohe Rendite für ihre persönlichen Bildungsinvestitionen bedacht ist, sondern Menschen, die in der Entfaltung ihrer Talente von der Allgemeinheit gefördert werden und die das Wissen, das sie dabei erwerben, für die Allgemeinheit einsetzen. Ein Konzept, das Bildung nur als Wirtschaftsgut begreift, wirkt diesem Ideal entgegen.

"Wir protestieren nicht gegen den neuen Minister. Wir protestieren dagegen, dass Bildung offiziell zur Ware erklärt und Wissenschaft als Versatzstück der Personalpolitik missbraucht wird. Politik ist in hohem Maß auch Symbolik. Wir fordern daher die Regierung auf, die Ressorteinteilung zu überdenken und den Themen Wissenschaft und Forschung ihr Ministerium zurückzugeben!", so Kdolsky abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

a.o. Univ.-Prof. Dr. Richard Kdolsky,

Universitätsklinik für Unfallchirurgie

Medizinische Universität Wien

AKH, Währinger Gürtel 18-20

A-1090 Wien, Österreich

richard.kdolsky @ meduniwien.ac.at

Tel.: (+43)-1-40400-5619