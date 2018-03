Mitterlehner gratuliert Heinrich Schmidinger zur Wiederwahl als uniko-Präsident

Wiederbestellung des gesamten Präsidiums wichtiges Signal für Kontinuität

Wien (OTS/BMWFJ) - Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner gratuliert dem Rektor der Universität Salzburg, Heinrich Schmidinger, zu dessen Wiederwahl als Präsident der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko). "Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit und auf ein erstes Gespräch in den nächsten Tagen", so Mitterlehner. Der neu in das Präsidium kooptierten Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien, Sonja Hammerschmid, wünscht der Minister alles Gute für diese neue Funktion.

Die bei der Wahl erfolgte Wiederbestellung des gesamten uniko-Präsidiums wertet Mitterlehner als ein wichtiges Signal für Kontinuität im Universitätsbereich.

