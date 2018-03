Haimbuchner zu Bezirkshauptmannschaften: FPÖ für Bürokratieabbau im Sinne der Steuerzahler

FPÖ unterstützt Anliegen der Bürgermeisterplattform - Verwaltungsreform endlich umsetzen

Linz (OTS) - "Mit dem Willen zu einer Verwaltungsreform kann Bürokratie abgebaut und eine echte Strukturreform erzielt werden", kommentiert der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner die Forderung der Bürgermeisterplattform nach Abschaffung der Bezirkshauptmannschaften. Die Steiermark habe vorgezeigt, dass mittels Strukturreform Einsparungen erzielt werden. "Allein durch die Zusammenlegung in der Steiermark können rund 2 Millionen Euro an Steuergeldern eingespart werden. Dieses Potential könnte in Oberösterreich vielfach genutzt werden. Ich fordere daher klar eine Verwaltungsreform. Die politische Entscheidung ist längst überfällig. Zusammenlegungen von Bezirkshauptmannschaften dürfen nicht länger ein Tabuthema sein, weil etwaige schwarze und rote Versorgungsposten gefährdet sein könnten." ****

Die Menschen wissen, dass der aufgeblähte Verwaltungsapparat auf lange Sicht gesehen nicht mehr finanzierbar sein wird. Bereits jetzt stöhnen die Gemeinden unter den finanziellen Belastungen. "Oberösterreich soll dem steirischen Vorbild folgen. In einem ersten Schritt könnte man Bezirke wie Eferding und Grieskirchen zusammenlegen", fordert Haimbuchner.

"Wir müssen endlich Bürokratie abbauen. Die Zeiten der langwierigen Diskussionen muss ein Ende haben. Das zeigen auch ganz deutlich die Budgetzahlen. Wir können nicht mehr länger festgefahrene Strukturen nur aus Gewohnheit finanzieren. Immerhin geht es hier um das Steuergeld der Bürger. Hierbei muss jedoch zwischen Zwangsfusionen der Gemeinden - wie es in der Steiermark betrieben wird - und der Zusammenlegung von Bezirkshauptmannschaften unterschieden werden. Die Bürger identifizieren sich mit ihrer Heimatgemeinde und sind nur unter bestimmten Umständen zu Zusammenlegungen bereit. Auf alle Fälle sollte im Falle von Zusammenlegungen der Gemeinden der Bürger das letzte Wort haben. Und zwar in Form von verbindlichen Bürgerbefragungen", so der FPÖ-Landesparteiobmann. (schluss) bt

