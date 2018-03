Krist empfängt Hase Hiroshi im Parlament

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sportsprecher Hermann Krist hat heute den japanischen Parlamentsabgeordneten Hase Hiroshi, Mitglied des Japanischen Olympischen Komitees und Koordinator für die Spiele 2020 in Tokio zu einer Aussprache getroffen. "Das Treffen war spannend und zukunftsweisend - insbesondere, was die Arbeit der Paralympics und Special Olympics anlangt", so Krist am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Außerdem wurden noch die Sportförderung, das Ausmaß des Sportunterrichtes in den Schulen und die Zusammensetzung des Olympischen Komitees diskutiert. (Schluss) bj/rm/mp

