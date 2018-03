Agenturen der Omnicom Media Group an der Spitze der Gewinnerliste beim Cristal Festival

(PRN) - - Kombinierte Gesamtanzahl von 21 Auszeichnungen umfasst ebenfalls Global Grand Cristal für OMD und zwei Cristals für PHD

Cristal, Frankreich (ots/PRNewswire) - Die Omnicom Media Group (OMG) lag auf den Spitzenplätzen der Award-Gewinner der Medienagentur-Holdinggesellschaften beim Cristal Festival 2013, dem jährlich stattfindenden, fünftägigen internationalen Gipfel und Wettbewerb für Medien und Kreativität, der heute in Cristal, Frankreich, seinen Abschluss fand.

OMGs Flaggschiff-Agenturen PHD und OMD konnten zusammen eine Gesamtzahl von 21 Awards mit nach Hause nehmen, wozu zwei Cristals (das Äquivalent des Festivals zu einer Goldmedaille) für PHD und ein Global Grand Cristal (das Äquivalent zu einem Großen Preis) für OMD gehören. Damit belegten sie den ersten bzw. den zweiten Platz gemessen an der Anzahl der Preise, die von einem einzigen Agenturnetzwerk in der Medienkategorie erreicht wurden.

OMD Dominikanische Republik gewann den Global Grand Cristal in der Wettbewerbsklasse "Launch" für die Kampagne "Gastronomical Heritage", die sie für den Milchproduktehersteller Ric gestaltet haben, sowie zwei Cristal-Level Awards. Die drei Siege der OMD Dominikanische Republik gehörten zu einer Gesamtzahl von acht Auszeichnungen, die durch OMD-Teams in verschiedenen Regionen gewonnen wurden, u. a. die Vereinigten Staaten, Guatemala, Hongkong und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Gesamtzahl von 13 Siegen von PHD - zu denen Wettbewerbsbeiträge aus China, Kolumbien, Hongkong, Indien, Neuseeland und Großbritannien zählten - machten sie zur am häufigsten ausgezeichneten Agentur in der Medien-Kategorie und umfassten zwei Cristals: einen für die "Best Use of Events", die von PHD Puerto Rico für ihre Kampagne "Last Meal" für Amnesty International gewonnen wurde, und der Cristal für "Services (Non-Financial)", der an PHD UK für ihre Sainsbury-Kampagne "Recipe for Success" ging.

Der CEO der Omnicom Media Group, Daryl Simm, kommentierte dieses starke Abschneiden der zentralen Marken mit OMG folgendermaßen: "Die große und breitgefächerte Anerkennung unterstreicht die Stimmigkeit des Angebots der Omnicom Media Group über unsere gesamten Agenturmarken, über vielfältige Kundengruppen und über alle geografischen Standorte hinweg - und das ist ein unglaublich wertvoller und überzeugender Beweis für globale Vermarkter."

Das mittlerweile im 12. Jahr stattfindende Cristal Festival ist ein internationaler Gipfel für Werbe- und Medienfachleute und wurde ins Leben gerufen, um Kreativität in der Werbung zu fördern, Wissensaustausch zu unterstützen und herausragende Arbeiten aus aller Welt zu präsentieren. Der Wettbewerb im Dezember, bewertet von internationalen Jurys, die aus verschiedenen Agenturen und Werbetreibenden gebildet werden, schließt das kreative Jahr ab und schätzt die Trends für das kommende Jahr ein.

Über die Omnicom Media Group

Die Omnicom Media Group (OMG) ist der Geschäftsbereich Mediendienstleistungen der Omnicom Group Inc. , dem führenden globalen Unternehmen für Werbung, Marketing und Unternehmenskommunikation, das über 5.000 Kunden in mehr als 100 Ländern unterstützt. Zur Omnicom Media Group gehören die Komplettservice-Mediennetzwerke OMD und PHD, die Digital-, Daten und Analyseplattform Annalect Group und eine Reihe von spezialisierten Kommunikationsunternehmen.

