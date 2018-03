Kadenbach: EU-Abgeordnete sehen Saatgutverordnung kritisch - fast 1.400 Abänderungsanträge wurden eingebracht

SPÖ-EU-Abgeordnete setzt sich für Zurückverweisung an die Kommission ein

Wien (OTS/SK) - Derzeit wird im Agrarausschuss des EU-Parlaments die umstrittene EU-Saatgutverordnung verhandelt. "Der Protest der Bürgerinnen und Bürger hat Wirkung gezeigt und die Abgeordneten auf die Brisanz des Themas hingewiesen. Nicht umsonst sind fast 1.400 Abänderungsanträge eingegangen, um die Verordnung zu verbessern", so die SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Sie verhandelt die Saatgutverordnung für die S&D-Fraktion im Agrarausschuss. "Mein Ziel ist es, eine Zurückverweisung an die Kommission zu erreichen. Ich habe für diesen Antrag auch bereits breite Unterstützung unter den Abgeordneten quer durch verschiedene Fraktionen gefunden. Selbst der Vorsitzende des Agrarausschusses vertritt diese Meinung", betont die Europaparlamentarierin. ****

Der derzeitige Entwurf der Kommission sei unausgegoren, berücksichtige zu wenig den Erhalt der Artenvielfalt und spiele großen Saatgutkonzernen in die Hände. "Es wäre daher zu empfehlen, dass die Kommission das Dossier grundlegend überarbeitet und die Bedenken, die von verschiedenen Seiten geäußert werden, berücksichtigt", sagt Kadenbach. Sollte der Antrag auf Zurückverweisung bei der Abstimmung im Plenum im Februar dennoch keine Mehrheit bekommen, dann werde man alles daran setzen, dass die Verordnung soweit als möglich im Sinne des Erhalts der Artenvielfalt verbessert wird. (Schluss) bj/mp

