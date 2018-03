ET Solar gibt Eröffnung einer lateinamerikanischen Regionalniederlassung in Santiago, Chile, bekannt

Santiago, Chile (ots/PRNewswire) - ET Solar Group Corp. ("ET Solar"), ein führender Anbieter von Solarlösungen aus einer Hand, gab heute die Eröffnung einer Regionalniederlassung für Vertrieb und Geschäftsentwicklung in Santiago, Chile, bekannt, die den Kunden künftig verbesserte Verkaufsbetreuung sowie technische und kommerzielle Unterstützung bieten wird.

ET Solar hat mit der kommerziellen Entwicklung in Lateinamerika bereits vor einigen Jahren begonnen und partnerschaftliche Zusammenarbeiten mit verschiedenen FV-Unternehmen aufgebaut, um sich für den Ausbau der Präsenz in den hochinteressanten Märkten vorzubereiten.

Im Rahmen der Eröffnung einer Regionalniederlassung wird ET Solar eng mit der wachsenden Zahl an lokalen Vertriebshändlern und Entwicklern zusammenarbeiten und Fotovoltaikmodule sowie eine Palette an Projektentwicklungsdiensten für Solarkraftwerke im MW-Bereich anbieten. Zu diesen Dienstleistungen zählen die erste Projektentwicklungsphase, Design, Planung, Engineering, Beschaffung, Bau, Projektfinanzierung, Betrieb und Instandhaltung.

"Lateinamerika ist ein wichtiger Solarmarkt und wir erkennen eine steigende Nachfrage nach erneuerbarer Energie. Durch den Ausbau unserer Präsenz in Lateinamerika wollen wir unser Engagement für die Region und ihre strategische Bedeutung in unseren Wachstumsplänen insgesamt aufzeigen. Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau unserer Beziehungen zu lokalen Vertriebshändlern und Entwicklern. Mit dem neuen Büro ist es uns möglich, schneller auf Kundenbedürfnisse zu reagieren und 100 % saubere und leistbare Energielösungen in der gesamten Region anzubieten", erklärte Hr. Dennis She, President und CEO von ET Solar.

Über ET Solar

ET Solar ist einer der weltweit führenden Anbieter von Solarlösungen aus einer Hand. ET Solar verfügt über Vertriebsfilialen und Niederlassungen in Asien, Europa, Südamerika und Nordamerika und beliefert Kunden in mehr als 50 Ländern mit Solarmodulen, schlüsselfertigen Lösungen und Balance-of-System-Bauteilen für FV. Weitere Informationen über ET Solar finden Sie unter http://www.etsolar.com.

Web site: http://www.etsolar.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Ivanka Geng, +86-25-86552015, ivanka.geng @ etdraft.com