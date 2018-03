Barbara Billek-Milota mit AUVA-Pflegepreis Wien 2013 im Rathaus ausgezeichnet

Wien (OTS) - Ein hoffnungsvoller Medizinstudent, sportlich, vielseitig interessiert, mit einem liebevollen Herzen für seine Familie und Freunde - die Welt schien Fabian Billek mit offenen Armen zu empfangen. Ein schwerer Motorradunfall im Juni 2006 auf der Fahrt zur Prüfungsvorbereitung ins AKH veränderte die Hoffnungen und Träume. Monate im Koma, langsames Zurückholen, fast ein dreiviertel Jahr Rehabilitation am AUVA-RZ Weißer Hof folgten. Mit eiserner Disziplin und starkem Willen erkämpfte er sich mühevoll seinen Weg zurück. Nur wenige sahen eine lebenswerte Zukunft für ihn. Fabian Billek zeigt beeindruckend, was in der Rehabilitation alles möglich ist. Dies gelingt jedoch nur mit einem entsprechenden Umfeld, mit Eltern, die ihn mit großem Engagement unterstützen und sein Recht zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung als oberste Priorität sehen und mit ihm kämpfen. Als Dank und Anerkennung dafür erhält Barbara Billek-Milota den AUVA-Pflegepreis 2013 für Wien.

Als treibende Kraft, als Motor koordiniert und managt Barbara Billek-Milota (65 Jahre) die Pflege ihres Jüngsten - Fabian ist dreißig Jahre alt und hat zwei ältere Geschwister. "Auch während meiner Berufstätigkeit - zuletzt in der Unternehmensberatung des AMS - habe ich die Familie immer als meinen Lebensatem betrachtet", sagte die Preisträgerin.

Im Namen von Bürgermeister Dr. Michael Häupl und der Stadträtin für Gesundheit und Soziales, Mag. Sonja Wehsely, bedankten sich KommR Kurt Wagner, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Gesundheits-und Sozialausschusses, und Mag. Friederike Lackenbauer, Direktorin der AUVA-Landesstelle Wien. Sie gratulierten am Montag, dem 16. Dezember, um 14 Uhr im Steinsaal 2 des Wiener Rathauses. Rudolf Silvan, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz und Vorsitzender des Landesstellenausschusses der AUVA-Landesstelle Wien, und KommR Christian Moser - als Vertreter der Wirtschaftskammer Wien - übergeben die Sachpreise: eine Woche Urlaub in einem Seminarhotel sowie ein Gutschein über 2.000 Euro. Der AUVA-Pflegepreis wird 2013 zum sechzehnten Mal für herausragendes Engagement in der Betreuung eines nach einem Arbeitsunfall schwerstverletzten Angehörigen in den eigenen vier Wänden vergeben.

Weiters gratulierten Familie und Freunde, Mag. Dr. Renate Deininger, Bezirksvorstehung Wien 23, Manfred Schweizer, Verband der Querschnittgelähmten Österreich, Jury-Mitglieder und AUVA-Betreuer.

Fabian Billek bekommt Pflegegeld der Stufe 6, Unfall- und Zusatzrente sowie Berufsunfähigkeitspension. Die AUVA-Landesstelle Wien unterstützte die Familie bisher mit Kuraufenthalten in Rovinj, mit Zuschüssen zum Pkw-Ankauf, zum Bau des Plattformtreppenlifts, zu räumlichen Adaptierungen, für die EDV-Ausstattung sowie bei der Pflege zu Hause mit Pflegehilfsmitteln wie elektrischem Krankenbett, Stehtrainer, diversen Rollstühlen, Hebevorrichtungen oder Therapiefahrrad und anderes mehr.

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige

sowie 1,4 Millionen Schüler, Studenten und Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr. Die Landesstelle Wien betreut in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland 42 Prozent der AUVA-Versicherten. Pro Jahr erhalten 120.000 Verletzte in den Wiener AUVA-Unfallkrankenhäusern Meidling und Lorenz Böhler sowie 1.900 Patienten in den Rehabilitationszentren Wien-Meidling und Weißer Hof, Klosterneuburg, die bestmögliche Behandlung. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA - die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

Rückfragen & Kontakt:

Gabriela Würth

Öffentlichkeitsarbeit der AUVA-Landesstelle Wien

Telefon mobil: 0676/33 24 879,

E-Mail: gabriela.wuerth @ auva.at,

Web: www.auva.at/wien