"SOWJETMODERNE 1955-1991" IST BUCH DES JAHRES 2013

Das Architekturzentrum Wien freut sich über diese Auszeichnung und stellt sein gesammeltes Wissen über die Architektur der Sowjetmoderne online zur Verfügung

Wien (OTS) - Das vom Architekturzentrum Wien in deutscher und englischer Ausgabe herausgegebene Buch "Sowjetmoderne 1955-1991. Unbekannte Geschichten", von Katharina Ritter, Ekaterina Shapiro-Obermair und Alexandra Wachter (Verlag Park Books), zählt für die Financial Times zu den besten Büchern des Jahres 2013: "Among the familiar images of dreary housing projects and bleak plazas designed more for military parades than everyday life, the achievements of Soviet architecture have been forgotten. This book is a wonderful trip around the edges of the empire, from the Baltic and the Caucasus to the Central Asian states, documenting some buildings of real invention and faith in the future."

Die im Rahmen der Az W Ausstellung "Sowjetmoderne 1955-1991. Unbekannte Geschichten" (7.11.2012-25.02.2013) entstandene Publikation bietet eine heterogene Sammlung von Analysen, Rückblicken und Fallstudien. Essays lokaler ExpertInnen werden ergänzt durch Einblicke in den sowjetischen Städtebaudiskurs sowie den seriellen Massenwohnbau und die damit verbundene zentralistische Organisation von Architektur und Bauwesen. Der zweite Teil der Publikation gibt einen breiten Überblick über ausgewählte Einzelprojekte der jeweiligen ehemaligen Sowjetrepubliken. Die Selektion bildet die architektonische Entwicklung in der jeweiligen Republik ab dem Ende der 1950er Jahre bis zu den ersten postmodernen Ansätzen in den 1980er Jahren ab und legt Schwerpunkte dort, wo regionale Besonderheiten augenfällig sind. Berücksichtigt wurden sowohl sogenannte "Meisterwerke", Ikonen ihrer Zeit, als auch die breite Palette spezifisch sowjetischer Bautypologien - vom Winterzirkus über Pionierpaläste bis zu den Häusern für politische Bildung.

Für ForscherInnen und InteressentInnen weltweit ist ab sofort auch die umfangreiche Datenbank "Sowjetmoderne 1955-1991" des Az W online zugänglich. Sie umfasst mehr als 650 Bauwerke und Stadtplanungsprojekte, die in diesem Zeitraum in den 14 ehemaligen Sowjetrepubliken (außer Russland) projektiert und gebaut wurden. Die Datenbank entstand im Zuge eines dreijährigen Forschungsprojektes (2009- 2012) des Architekturzentrums Wien, das die lokalen Besonderheiten sowjetischen Baugeschehens in Form einer Ausstellung, einer Publikation und eines Kongresses präsentierte und diskutierte.

LINKS:

Financial Times "Books of the Year":

http://www.ots.at/redirect/financialtimes

Die Publikation "Sowjetmoderne 1955-1991. Unbekannte Geschichten" online bestellen:

www.azw.at/shop

Datenbank "Sowjetmoderne 1955-1991":

http://wiki.azw.at/sovietmodernism_database/home.php

