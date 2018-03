"Sport am Sonntag" für "Licht ins Dunkel" und ORF-Sport-Adventempfang: ein Abend im Zeichen von Sport und Charity

Sportversteigerung bringt 81.829 Euro - Prominente feiern beim ORF-Sport-Adventempfang

Wien (OTS) - Erfolgreich für den guten Zweck und hochkarätig besucht, so lässt sich der gestrige sportliche Abend im ORF-Zentrum zusammenfassen. Die traditionelle Versteigerung von einmaligen Sport-Exponaten für "Licht ins Dunkel", die am 15. Dezember 2013 bereits zum 15. Mal im Rahmen der Sendung "Sport am Sonntag" stattfand, erzielte 81. 829 Euro. Neben zahlreichen Sportlern, die Rainer Pariasek live in der Sendung begrüßen konnte -Behindertensportler des Jahres Matthias Lanzinger, Extremläufer Christian Schiester, Segler Andreas Geritzer, Hubert Neuper und Niki Lauda -, kam auch hoher Besuch in Person von Bundespräsident und "Licht ins Dunkel"-Schirmherr Heinz Fischer sowie Verteidigungs- und Sportminister Gerald Klug.

Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann

Am meisten brachte mit 13.000 Euro das "FC Barcelona Package", zur Verfügung gestellt von Flugladen.at: ein Wochenende für vier Personen als VIP-Gäste beim Spiel FC Barcelona gegen Athletic Bilbao, wenn 90.000 Barca-Fans am 20. April 2014 im Camp Nou, dem größten Stadion Europas, die Hymne des Clubs anstimmen - inklusive Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel in einer der trendigsten Metropolen Europas. Knapp gefolgt auf Platz zwei war mit 12.000 Euro der signierte Helm des vierfachen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel, den er beim Grand Prix in Brasilien getragen hat - inklusive zwei Tribünen-Tickets für den Großen Preis von Österreich im Juni 2014 -, zur Verfügung gestellt vom Projekt Spielberg & Red Bull Racing. Bei 7.000 Euro erhielt das Hahnenkamm-VIP-Package den Zuschlag: zwei VIP-Tickets für alle drei Tage auf der Ehrentribüne des Hahnenkammrennens 2014, inklusive Weißwurstparty beim "Stanglwirt" und Streifbefahrung mit Hans Knauß und Rennleiter Peter Obernauer, zur Verfügung gestellt von OÖ.Ferngas. Zu den Top-Exponaten zählte auch der Rennanzug von Doppelweltmeister und Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher, inklusive handsignierter Atomic Rennski, die um 6.600 Euro einen neuen Besitzer fanden. Um 6.000 Euro wurde das Rapid-Legenden-Match - zur Verfügung gestellt von Rapid -, ersteigert: Die Mannschaft der grün-weißen Legenden wird an jedem beliebigen Ort in Österreich gegen die jeweilige Heimmannschaft antreten, Platzsprecher ist Peter Elsner. Ein Nostalgie-Event, der Volksfest-Atmosphäre verspricht. Mit je 5.000 Euro erzielten ein KTM-Rennstreckentraining mit Matthias Lanzinger - mit zusätzlichen VIP-Tickets für den Motorrad-Grand-Prix in Brünn -, zur Verfügung gestellt von KTM und Gaulhofer, sowie das Castrol-Rallye-WM-Package, als Beifahrer im VW-Polo beim Rallye-WM-Lauf in Europa - inklusive signierter Rennhandschuhe vom Weltmeister Sébastien Ogier, Flug und Übernachtung -, gesponsert von Castrol Austria, Höchstgebote.

Insgesamt kamen durch den Erlös der zwölf Top-Exponate - die Versteigerung wurde überwacht von Notarin Mag. Beate Matuschek und Hauptschätzmeister Horst Maly vom Wiener Dorotheum -, einem Scheck von Sport Eybl in Höhe von 10.000 Euro und den Spendenzusagen während der von Rainer Pariasek präsentierten Live-Sendung 81.776 Euro für "Licht ins Dunkel" zusammen, über die sich Sissy Mayerhoffer, ORF-Leiterin der Aktion, sowie die neue "Licht ins Dunkel"-Geschäftsführerin Eva Radinger, gleichermaßen freuten.

Adventempfang des ORF mit zahlreichen Sportstars

Wenige Meter neben dem "Sport am Sonntag"-Studio fand der traditionelle Adventempfang des ORF-Sports, zu dem ORF-TV-Sportchef Mag. Hans Peter Trost geladen hatte, statt - und das einmal mehr mit überaus prominenten Gästen aus der heimischen Sportszene. Die Ehrengäste Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und Sportminister Mag. Gerald Klug trafen dabei unter anderem auf BSO-Präsidenten Herbert Kocher, den Zweiten Nationalratspräsidenten Mag. Karlheinz Kopf, Wirtschaftskammerpräsidentin Brigitte Jank, Niki Lauda, Peter Schröcksnadel, Karl Schranz, Leo Windtner, Gigi Ludwig, Hans Pum, Georg Pangl, die ORF-Fußball-Experten Herbert Prohaska und Roman Mählich, Toni Pfeffer, Christian Keglevits, Rudi Flögel, Stefan Koubek, Manfred Stohl, Matthias Lanzinger, Clemens Doppler, Chen Weixing, Peter Kleinmann, Thomas Königshofer, Christoph Sieber, Andreas Geritzer, Sporthilfe-Chef Toni Schutti, ORF-Stiftungsrat Dr. Norbert Steger mit Tochter NR-Abgeordnete Petra Steger, ORF-Regielegende Lucky Schmidtleitner, Behindertensportler Thomas Geiserspichler, Alex Antonitsch, Dieter Quester, Gerhard Zadrobilek, Markus Brier, Ronnie Leitgeb, Hans Ehn, Hans Mahr, Beppo Mauhart, Emese Hunyadi, Eva Janko, Hubert Neuper, die ORF SPORT + Moderatoren Mirna Jukic, Claudia Lösch und Andreas Onea und viele mehr. Stellvertretend für die rund 300 Sportlerinnen und Sportler des Heeressportzentrums waren u. a. die Segler Florian Reichstädter und Matthias Schmid, Judoka Hilde Drexler, Mittelstreckenläufer Andreas Vojta und Beachvolleyball-Europameisterin Stefanie Schwaiger an den Spendentelefonen beschäftigt.

Der ORF war durch Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, den Kaufmännischen Direktor Mag. Richard Grasl, Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner, Hörfunkdirektor Mag. Karl Amon und den Technischen Direktor Ing. Michael Götzhaber sowie Landesdirektorin Karin Bernhard und Landesdirektor Gerhard Draxler und die Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting, Sissy Mayerhoffer, vertreten.

Der ORF-Generaldirektor hielt fest, dass "der ORF 2013 mit 1.000 Live-Stunden in ORF eins und 900 in ORF SPORT + so viel Sport gezeigt hat wie noch nie zuvor. Und wir wollen diesen tollen Standard auch im nächsten Jahr beibehalten." Eine wichtige Rolle spiele dabei auch der Spartensender ORF SPORT +, "der mittlerweile von 80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher am Fernsehgerät zu Hause eingestellt ist und von 1,5 Millionen Menschen in diesem Land pro Monat genutzt wird. Ohne Gebührenrefundierung haben wir jedoch keine Möglichkeit, den Steigflug von OSP entsprechend voranzutreiben, bemühen uns aber, die Schäden möglichst gering zu halten." Der ORF-Generaldirektor bekräftigte dabei auch, "der ORF steht zum Spitzensport, daher haben wir auch die Champions League zurück zum ORF geholt - weil Österreicher mit dabei sind und weil unser Publikum das erwartet".

