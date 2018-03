Bundesjugendvertretung kritisiert Abschaffung des Wissenschaftsministeriums

Die BJV fordert zeitgemäße Betrachtung von Bildung und mehr Mut zu Reformen!

Wien (OTS) - Anlässlich der Angelobung der neuen Regierung übt die Bundesjugendvertretung (BJV) Kritik an der Abschaffung des Wissenschaftsministeriums und stellt sich klar gegen ein Ausspielen der Ministerien: "In den vergangenen Jahren wurden die Jugendanliegen stets wahllos an unterschiedliche Ministerien angehängt. Wir begrüßen, dass die Jugendagenden jetzt vom Wirtschaftsministerium losgelöst wurden, jedoch sehen wir die Wissenschaft bei der Wirtschaft ganz falsch aufgehoben", betont BJV-Vorsitzende Johanna Tradinik.

Im Bildungsbereich fordert die Vorsitzende mehr Mut von der neuen Regierung: "Die bildungspolitischen Herausforderungen schleift die Politik schon viel zu lange mit sich. Wir setzen uns für durchgreifende Reformen ein, beispielsweise die Abschaffung der frühen Bildungswegselektion mit zehn Jahren, die einschneidende Folgen für den Lebensweg junger Menschen hat."

Dies funktioniere aber nur, wenn man Bildung ganzheitlich betrachtet:

"Bildung fängt nicht in der Schule an und hört auch nicht nach der Schule auf. Bildung umfassend zu betrachten heißt, den vorschulischen genauso wie den außerschulischen und den universitären Bereich miteinander zu verknüpfen", erklärt Tradinik. Um diese Aufgabe optimal zu erfüllen, müsse Wissenschaft und Forschung in ein gemeinsames Ministerium mit Unterricht zusammengefasst werden, so das Resümee der BJV.

Die aktuellen Forderungen der BJV an die neue Regierung sind unter www.jugendvertretung.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Mag.a Nicole Pesendorfer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0676/ 880 111 048

mailto: nicole.pesendorfer @ jugendvertretung.at