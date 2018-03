FPÖ: Neubauer zu Regierungsprogramm im Bereich Pensionen: Nicht genügend!

Seniorenvertreter Blecha und Khol sollen zurücktreten

Wien (OTS) - "Das vorliegende Regierungsprogramm liest sich eher wie der Wunschbrief an das Christkind als wie ein strategisch ausgearbeiteter Plan für die kommenden fünf Jahre. Großteils sind darin hochgesteckte Ziele formuliert, jedoch ohne irgendeinen Plan, wie man diese zu erreichen gedenkt", so der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer in einer Stellungnahme.

"Wir wissen alle, dass das faktische Pensionsantrittsalter angehoben werden muss. Das Ziel sind 60,1 Jahre bis 2018. Wie das genau funktionieren soll und welche Maßnahmen geplant sind, wenn dies nicht erreicht wird, darüber schweigt sich die Regierung aus", kritisiert Neubauer. SPÖ und ÖVP verlassen sich hier offenbar darauf, dass die mit dem Sparpaket 2012 beschlossenen Maßnahmen (erschwerter Zugang zu Hackler- und Korridorpension, Neugestaltung der Invaliditätspension) dafür ausreichen und sich bis 2018 auch wie gewünscht auswirken.

"Interessant ist auch, dass es nun doch möglich sein soll, endlich die Luxuspensionen zu beschneiden. In der gesamten abgelaufenen Legislaturperiode hat uns Sozialminister Hundstorfer auf eben diese immer wieder erhobene Forderung mehrfach mitgeteilt, dass daran nicht zu rütteln sei, weil man in bestehende Verträge nicht eingreifen könne. Ja, sogar als Undemokraten hat er die freiheitlichen Vertreter im Sozialausschuss bezeichnet. Was hat sich in den letzten Monaten inhaltlich geändert, dass Hundstorfer in dieser Frage einen Richtungswechsel beschreitet oder hat er uns fünf Jahre lang belogen?", so Neubauer weiter.

Abgesehen davon, dass Maßnahmen beworben werden, die es schon gibt (Eingliederungsbeihilfe für Über-50-jährige, die bereits mindestens sechs Monate arbeitslos sind), wolle die neue Regierung andererseits Initiativen setzen, die dem Ziel, die älteren Menschen länger in Beschäftigung zu halten, entgegenwirken werden. Dies seien einerseits die weitere Ostöffnung des Arbeitsmarktes, aber auch die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sowie die Erleichterung der legalen (Saison-)Beschäftigung von Asylwerbern. Damit werde der Arbeitsmarkt mit Billigarbeitskräften überschwemmt werden, was wiederum zu einem Großteil zu Lasten der älteren Dienstnehmer gehen müsse.

"Die FPÖ fordert seit Jahren eine dringend notwendige komplette Pensionsreform. Das von der Bundesregierung vorgelegte Programm zum Thema Pensionen ist wieder nur ein peinlicher Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen, und zeigt, welchen Stellenwert die Pensionisten bei SPÖ und ÖVP tatsächlich haben. Die Vertreter des Seniorenrates, Blecha und Khol, die als Verhandler in der ersten Reihe gesessen sind, haben die Senioren bzw. Pensionisten nach Strich und Faden hinters Licht geführt und haben großen Anteil am Verrat an den Pensionisten, sie sollten zurücktreten. Wir fordern ein System nach ASVG-Vorbild, welches ausnahmslos für alle Gültigkeit hat sowie eine Mindestpension von 1.200 Euro. Leider sehen wir nun wieder fünf Jahren politischer Kosmetik ohne grundlegende Reformen entgegen", so Neubauer abschließend.

