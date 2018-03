ORF III am Dienstag: Letzte Nationalratssitzung des Jahres live, Star-Percussionist Martin Grubinger im "KulturWerk"

Außerdem: Best-of bei den "Hyundai Kabarett-Tagen" und Alain Resnais' melancholisches Drama "Herzen" im "euro.film"

Wien (OTS) - Live aus dem Parlament überträgt ORF III Kultur und Information am Dienstag, dem 17. Dezember 2013, um 9.00 Uhr die letzte Nationalratssitzung des Jahres 2013, die gleichzeitig auch der erste Arbeitstag der neuen Regierung ist. Der Hauptabend in ORF III startet um 20.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe der Gesprächsreihe "KulturWerk" mit Barbara Rett, die diesmal den Salzburger Star-Percussionisten Martin Grubinger begrüßt. Ein Best-of der fünften Staffel bieten die "Hyundai Kabarett-Tage" um 21.05 Uhr. Anschließend zeigt der "euro.film" um 22.00 Uhr Alain Resnais' preisgekröntes Drama "Herzen".

Die Sendungen im Überblick:

"Politik live": Nationalratssitzung (9.00 Uhr)

Die letzte Sitzung des Nationalrats in diesem Jahr ist gleichzeitig auch der Start der neuen Regierung Faymann II in die Legislaturperiode. Die Regierungserklärung und das neue Lehrerdienstrecht stehen im Mittelpunkt dieses Debattentages: ORF III Kultur und Information überträgt die gesamte Sitzung ab 9.00 Uhr live und in voller Länge. ORF 2 überträgt parallel bis 13.00 Uhr, kommentiert von Fritz Jungmayr. In ORF III kommentieren Andreas Heyer, Christine Mayer und Chefredakteur Christoph Takacs.

"KulturWerk: Percussionist Martin Grubinger" (20.15 Uhr)

Martin Grubinger: ein Wirbelwind mit Visionen! Er ist 30, ein internationaler Superstar und erntet Jubel und Standing Ovations, wo auch immer er auftritt: Der Österreicher Martin Grubinger hat das Schlagwerk in den großen Konzertsälen der Welt hoffähig gemacht. Der in Salzburg geborene Musiker studierte am Bruckner-Konservatorium in Linz und am Mozarteum in Salzburg, machte aber bereits als Jugendlicher bei internationalen Wettbewerben auf sich aufmerksam. Im Gespräch mit Barbara Rett erzählt Martin Grubinger von seiner frühen Leidenschaft zum Schlagzeug, wie seine Familie auch finanziell alles auf eine Karte gesetzt hat, um ihn zu unterstützen, wie er die harte erste Zeit überstanden hat, als noch niemand an ihn glaubte, und warum er nicht Rockmusiker geworden ist.

"Kleinkunst: Hyundai Kabarett-Tage - Best-of" (21.05 Uhr)

Das Best-of der ORF-III-Kleinkunst-Reihe präsentiert die Highlights der fünften Staffel aus aktuellen Programmen bekannter Kabarettisten und Comedians.

"euro.film: Herzen" (22.00 Uhr)

In seinem mehrfach ausgezeichneten Spielfilm aus dem Jahr 2006 zeichnet Alain Resnais das von Sehnsucht getriebene Dasein melancholischer Helden nach, deren Wege sich im verschneiten Paris kreuzen. Der unehrenhaft aus dem Militär entlassene Dan (Lambert Wilson) ertränkt seinen Kummer in Alkohol - vorzugsweise in der Hotelbar von Barkeeper Lionel (Pierre Arditi), der sich um seinen kranken alten Vater kümmern muss und gegen seine Einsamkeit zu kämpfen hat. Dans Verlobte Nicole (Laura Morante) beharrt trotz allem auf ihren Glauben an eine gemeinsame Zukunft und sucht mit Hilfe des Immobilienmaklers Thierry (André Dussolier) eine Wohnung für die beiden. Gaelle (Isabelle Carré) hingegen sucht verzweifelt die Liebe, bisher umsonst. Thierry, der ihr Bruder ist, fühlt sich zur tiefreligiösen Charlotte hingezogen, die wiederum Lionels kranken Vater betreut und sich auf perverse Spielchen mit Thierry einlässt. Ein so melancholischer wie hoffnungsloser Reigen im Pariser Winter.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at