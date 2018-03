FPÖ: Strache: "Anhebung" der Familienbeihilfe ab 1. Juli 2014 bringt 700.000 Pflichtschülern Verluste!

Streichung des Schulstartgeldes wird von leicht erhöhter Familienbeihilfe nicht kompensiert

Wien (OTS) - Volksschulkinder haben im Jahr 2014 durch die "Anhebung" der Familienbeihilfe mit einem finanziellen Verlust von 46,60 Euro (-2,2%) zu rechnen. Schüler der Unterstufe bis 15 Jahren werden im nächsten Jahr um 35,80 Euro (-1,5%) weniger bekommen.

"Offenbar kann die neue alte Regierung nicht rechnen", meinen dazu FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache und der geschäftsführende Obmann des Freiheitlichen Familienverbands Gerfried Nachtmann. "Leider wird bei den unzähligen Jubelmeldungen über die angebliche Erhöhung der Familienbeihilfe übersehen, dass eine Reihe von Leistungen gestrichen wird."

So wird zukünftig der Kinderabsetzbetrag und das Schulstartgeld, aber auch der Mehrkindzuschlag nicht mehr ausbezahlt. Dies führt dazu, dass schulpflichtige Kinder zwischen 6 und 15 Jahren zwar ab 1. Juli 2014, also für sechs Monate, eine leicht erhöhte Familienbeihilfe ausbezahlt bekommen, die Auszahlung des Schulstartgeldes in Höhe von 100,- Euro im September aber gestrichen wird.

Volksschulkinder zwischen 6 und 10 Jahren erhalten damit für sechs Monate um 8,90 Euro mehr (insgesamt 53,40 Euro), verlieren aber 100,-Euro Schulstartgeld (ein Minus von 46,60 Euro oder -2,2%). Schüler der Unterstufe von 10 bis 15 Jahren erhalten für sechs Monate um 10,70 Euro mehr (insgesamt 64,20 Euro), verlieren aber ebenfalls 100,- Euro durch den Entfall des Schulstartgeldes (ein Minus von 35,80 Euro oder -1,5%).

Auch ab 2015 fällt die "Anhebung" der Familienbeihilfe mager aus. Bei einem inflationsbedingten Wertverlust der Familienbeihilfe von mittlerweile rund 30 % ist eine "Erhöhung" um 0,3% (6 bis 10 Jahre), 1,2% (10 bis 15 Jahre), 2,9% (über 19 Jahre), 5,2% (3 bis 6 Jahre) und 5,7% (15 bis 19 Jahre) ein Hohn für die Familien. Einzig und allein bei Kindern unter 3 Jahren fällt die Anhebung mit 9,9% etwas höher aus. Da diese Altersgruppe aber durch die fehlende Inflationsanpassung beim Kinderbetreuungsgeld ohnehin am meisten verloren hat, ist auch hier lediglich von einer Mini-Anhebung zu sprechen.

"Die Regierung versucht, durch diese Mogelpackung von ihrer familienfeindlichen Politik abzulenken", so Strache und Nachtmann. "Die Familien werden also auch die nächsten fünf Jahre weiter geschröpft. Leider scheinen viele dieses unwürdige Spiel auf dem Rücken der Familien nicht zu durchschauen."

