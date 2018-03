KAUST: 4. Abschlussfeier und Amtseinführung von Universitätspräsident Chameau

Thuwal, Saudi-arabien (ots/PRNewswire) - Den Master-Studierenden und Doktoranden des Abschlussjahrgangs 2013 der König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie (King Abdullah University of Science and Technology, KAUST) wurden auf der Abschlusszeremonie der Universität am 14. Dezember ihre Abschlusszertifikate verliehen. Neben der Würdigung des vierten Abschlussjahrgangs der Universität wurde deren neuer Präsident, Dr. Jean-Lou Chameau, vom Vorsitzenden des Kuratoriums, Ali I. Al-Naimi, offiziell in sein Amt eingeführt.

Die KAUST befindet sich am Roten Meer in Saudi-Arabien und wurde 2009 eröffnet. Die Universität hat sich der internationalen wissenschaftlichen Forschung in den Bereichen Wasser, Lebensmittel, Energie und Umwelt verschrieben. Dr. Chameau stiess im Juli 2013 zur KAUST. Zuvor war er Präsident des California Institute of Technology (Caltech).

Der Vorsitzende Al-Naimi sagte in einer Rede an die Teilnehmer der Zeremonie: "Mit seiner Erfahrung als Forscher, Dozent und angesehener leitender Akademiker verfügt Präsident Chameau über einzigartige Qualifikationen, um die nächste Entwicklungsphase der KAUST einzuläuten. Er wird an die Kompetenzen der Universität in Sachen Ausbildung und Forschung anknüpfen. Seine Präsenz auf dem Campus, im gesamten Königreich und auf internationaler Ebene unterstützen bereits jetzt unsere langfristigen Pläne für die KAUST."

"Ich freue mich sehr über Ihr Vertrauen", bemerkte Präsident Chameau. "Ich fühle mich geehrt durch die Verantwortung, die Sie mir als Präsident der KAUST übertragen."

An die Studenten gerichtet, sagte Dr. Chameau: "Letztendlich sind die Kompetenzen der KAUST und deren Beiträge für die Welt und die Gesellschaft auf Sie, unsere Absolventinnen und Absolventen, zurückzuführen. Wenn wir Studierende in einer Umgebung ausbilden und fördern, in der Dinge wie Kompetenz, Neugier, Erfindergeist, Integrität und eine Leidenschaft für das Wichtige grossgeschrieben werden, so wird die KAUST eine grossartige Universität sein und der Gesellschaft einen grossen Dienst erweisen."

96 Master-Absolventen aus 22 Ländern sowie 18 Doktoranden aus 13 Ländern wurden im Rahmen der Zeremonie gewürdigt. Sechs der Doktoranden schlossen ihre Masterstudiengänge auf der ersten KAUST-Abschlusszeremonie im Jahr 2010 ab. Eine dieser sechs Absolventen, May AlQurashi, ist die erste saudi-arabische Doktorandin der KAUST.

Über die KAUST

Die König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie (King Abdullah University of Science and Technology, KAUST) ist eine internationale Lehr- und Forschungsuniversität, die sich der Förderung von Wissenschaft und Technologie durch interdisziplinäre Forschung, Ausbildung und Innovation verschrieben hat. Studierende, Fakultäten, Wissenschaftler und Ingenieure führen fundamentale und zielorientierte Forschungen durch, um weltweit einen Beitrag zu grossen wissenschaftlichen und technologischen Herausforderungen in den Bereichen Wasser, Lebensmittel, Energie und Umwelt zu leisten.

